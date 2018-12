Veneçuela: La crisi dels 90 dies

Es van complir i als primers 90 dies (en realitat els primers 100) des que el govern veneçolà va anunciar el GRAN PLA ECONÒMIC per salvar la pàtria.





Les promeses van ser clares:





... "es resoldran els problemes econòmics i es guanyarà la guerra econòmica; s'acabarà amb el procés de dolarització dels preus; s'eliminarà el Dèficit fiscal, hi haurà prosperitat i creixement, i arribarem l'equilibri econòmic en 90 die".





Les mesures, dissenyades amb el suport dels "assessors polítics aliats" (de Cuba, de Rússia i del Partit Podem d'Espanya - Serrano Mancilla mitjançant), van ser:





1. Substituir el dòlar per l'euro i crear nous criteris per a la fixació de preus

2. Preus i salaris van ser ancorats a "Petro" (moneda virtual recentment creada pel govern bolivarià), el qual al seu torn està suportat pel preu del petroli

3. El valor del Petro es va fixar en 3.600 Bolívars del nou con (o al seu equivalent de 60 US $)

4. El salari mínim es va elevar de 5 a 180 milions de Bs, uns 1.800,00 Bs. Del nou con (o Sobirans) que equivalen a ½ Petro (uns 29 US $)

5. Es va atorgar un únic "Bo de Reconversió" equivalent a 600 Bs Sobirans, a tots els que portin el "Carnet de la Pàtria"

6. El govern va assumir el pagament del diferencial de l'augment del salari mínim a la nòmina de la petita i mitjana empresa privada (per 90 dies).

7. Es va crear un nou Sistema Canviari amb un sol tipus de canvi (proper al valor del dòlar lliure actual) però ancorat al Petro, que funcionarà a través de subhastes (entre 3 i 5) setmanals.

8. Es va definir una nova Política Tributària (augment d'impostos):

a. Augmenta quatre (4) punts a l'IVA (Índex de Valor Afegit o Impost a les compres) del 12% actual, al 16%

b. La recaptació d'impostos serà setmanal, en comptes de quinzenal

c. S'aplicarà un impost a les transaccions financeres del 2% (que va afectar a 133.000 contribuents especials - que semblen tenir nom i cognom)

9. El combustible per a vehicles automotors (gasolina) es vendrà a preu internacional. A aquest efecte s'habilitaran 8.000 estacions de servei. (Gasolineres) que funcionaran amb descompte per als que portin el "Carnet de la Pàtria" (Aquesta mesura ha estat postergada ja, dues vegades, i a aquesta data no s'ha aplicat)

10. S'estableix la meta d'aconseguir que el 95% de les transaccions comercials del país siguin fetes per via electrònica (no més paper moneda).





Tal com van predir els entesos, aquest "paquetazo", carregat d'incoherències, dubtosament viable i generador de gran incertesa i poca confiança, va tenir un enorme impacte macro i microeconòmic que està conduint al col·lapse econòmic i social de la nació.





El fracàs del PLA ECONÒMIC DE RECONVERSIÓ ha estat tan estrepitós, que el govern es va veure obligat a anunciar "nous anuncis" (disculpi el lector).





En la seva al·locució del 29 de novembre passat, el president va informar que, en vista de la situació, augmentarà el Salari Mínim i les pensions en un 150% (de 1800 a 4500 Bs.) I que el valor del Petro augmentarà també en la mateixa proporció (de 3600-9000 Bs.). Per cert, que resulta inexplicable que si el Petro depèn del preu del petroli i aquesta va caure de 60 a 50 dòlars, el Petro es revaluï 150%.





Així que, els que van comprar Petros, tindran una sorprenent guany del 150% en només un mes. Sembla, doncs, que tenien raó aquells més audaços que van deixar entreveure que darrere d'aquest paquet de mesures inèdites, s'amagava la intenció de crear un Sistema Financer Autàrquic, amb una porta del darrere d'accés lliure per al negociat dels diners obtinguts per qualsevol via il·lícita.





D'altra banda, no va ser sorpresa que no es digués res sobre la hiperinflació, l'oprobiós deute extern, la inseguretat (27 mil morts violentes per any), els centenars de milers d'emigrants, la presència activa de contingents de milicians de l'ELN i les FARC colombianes en el nostre territori, l'escassetat d'aliments, medicines i de gairebé tot; de la crisi dels serveis d'aigua potable, electricitat, transport i salut; l'estat actual, deplorable, de l'aparell productiu industrial, agrícola i pecuari, així com de la situació de col·lapse i improductivitat de l'empresa petroliera nacional (PDVSA). Tampoc es va parlar dels escàndols de corrupció que han estat ventilant recentment i que involucren alts funcionaris i exfuncionaris del govern i als seus amics cooperants, així com personatges de l'oposició claudicant.





Prèviament, en un informe recent davant el Fons Monetari Internacional, el mateix Banc Central de Veneçuela, havia reconegut el fracàs. Allà es van assenyalar algunes xifres: La caiguda de PIB a -15,7% (probablement com a conseqüència del desastre de la indústria petroliera nacional); la fallida de l'aparell productiu nacional expressada en la caiguda de la manufactura a -25%; de la construcció a -57%; de l'activitat de la banca i les assegurances en -32%; de les importacions públiques en un -27% i de les privades en un -51%, i el reconeixement d'una inflació de 860% que contrasta amb l'assenyalada pels experts en 10.000% o la predita per l'FMI d'1 milió% o més.





Així doncs, res del promès fa 100 dies es va complir. El PLA va fracassar. La crisi econòmica, social, política i cultural es va agreujar i el govern, davant l'evidència del seu fracàs, va recórrer a més del mateix: crear la il·lusió de riquesa ficant diners a la butxaca de la gent, alhora que augmenta la repressió contra els que s'atreveixen a oposar-se, això sí, amb la seva cara molt rentada.