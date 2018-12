Arrels alerta que l'operació fred només dóna resposta al 8 per cent de les persones sense llar a Barcelona

La fundació Arrels ha alertat aquest dijous que els recursos que posa en marxa l'Ajuntament de Barcelona pel fred, de 75 places més fixes en les que podran estar 30 dies, només cobreixen el 8% del miler de persones que viuen al carrer a la capital catalana, tot i que preveu obrir 325 més quan la temperatura baixi dels 0 graus centígrads.









"La mesura segueix fixant-se en el termòmetre i no dóna resposta a la majoria de les persones que dormen al carrer", ha afirmat l'entitat en un comunicat, en què ha valorat l'esforç fet des del consistori però ha vist insuficient la mesura .





Hi ha mil persones als carrers de Barcelona, i les 2.130 places que hi ha en recursos públics i privats ja estan ocupades per altres persones sense llar, davant el que han proposat obrir espais nocturns petits i en tots els barris de la ciutat.





Arrels també ha demanat donar una resposta immediata a les persones que comencen a viure al carrer per evitar que la seva situació es cronifiqui, així com millorar la prevenció perquè ningú perdi casa seva.





Entre les necessitats detectades, l'entitat ha considerat que cal habilitar més espais de dia, on aixoplugar-se i amb serveis útils com dutxes i consignes, així com reforçar la col·laboració entre administracions i entitats.