Tensió entre el PSC i el PSOE per la il·legalització de partits independentistes

El PSOE es desentén dels que diuen alguns dels seus barons.





"No vaig suggerir que s'il·legalitzi un partit que defensa la independència, sinó que al pas que van, caldrà respondre-li amb una autodefensa del sistema", ha dit avui Page.





"No cal descartar res", diu Javier Lambán.









En els últims dies cada vegada són més els que s'han sumat al debat de si seria necessari il·legalitzar els partits independentistes.





El diputat del PSC al Congrés dels Diputats José Zaragoza no veu motius que justifiquin la il·legalització dels partits independentistes catalans i ha recordat que ja hi ha una Llei de Partits, vigent per a totes les formacions, que estableix les causes que poden motivar la il·legalització d'una formació política.









Així s'ha expressat sobre els posicionaments dels presidents d'Aragó i Castella-la Manxa, els socialistes Javier Lambán i Emiliano García-Page, respectivament, que no han descartat que en el futur aquestes formacions haguessin de ser il·legalitzades.





"No es tracta d'il·legalitzar partits polítics pel que defensen políticament", ha precisat Saragossa, assenyalant que Page havia aclarit aquest dijous les seves paraules.





"No vaig suggerir com a tal que s'il·legalitzi un partit que defensa la independència, sinó que al pas que van, si s'instal·len estructural i sistemàticament en el desacatament absolut, caldrà respondre-li amb una autodefensa del sistema", ha dit avui Page.





Saragossa no té dubtes que "si algú incompleix la llei de partits tindrà les seves conseqüències", però ara per ara "ningú s'ha saltat la llei", ha assenyalat.





Soscaven EL SISTEMA CONSTITUCIONAL





Un dia abans, Page va assenyalar que no era descartable que en un futur s'arribi a il·legalitzar partits independentistes. D'aquesta manera s'entén el líder socialista que aquests partits deixarien de beneficiar-se d'un sistema constitucional que "soscaven obertament".





El president de Castella-la Manxa va recalcar que hi ha el problema d ' "aclarir" quins partits tenen accés al Parlament.









"Segurament queda molt de temps a Espanya perquè ens puguem plantejar amb consens i amb molta unanimitat que no entrin en el joc polític, i no puguin beneficiar-se de les regles constitucionals, aquells que obertament volen soscavar-", ha assenyalat en una entrevista a Onda Cero.





Per la seva banda, el president d'Aragó, Javier Lambán, ha assegurat que no es pot descartar la il·legalització de forces independentistes a Catalunya.





"No cal descartar res, encara que és obvi que hi ha lleis que regulen el que tenen a veure amb els partits, algun cop s'han aplicat al País Basc i en un moment determinat es pot aplicar a Catalunya", ha recalcat el president de Aragó.





EL PSOE ES DESENTÉN





La portaveu del Govern, Isabel Celáa, ha sortit de puntetes quan se li ha preguntat per aquest tema: "Són les seves reflexions", ha dit.





Als passadissos del Congrés, Celáa ha mostrat el seu respecte per les propostes llançades per Page i Lambán.









No obstant això, l'Executiu de Pedro Sánchez, per boca del seu portaveu i ministra d'Educació, ha rebutjat pronunciar-se sobre aquests plantejament i tan sols s'ha limitat a comentar que "són les seves reflexions".