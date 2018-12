El Reial Madrid ha protagonitzat aquest dimecres la pitjor derrota de la seva història, com a local, en les competicions europees després d'haver quedat 0-3 davant del CSKA de Moscou en la sisena i última jornada de la fase de grups de la Lliga de Campions.





L'equip de Santiago Solari, que ja estava classificat per a vuitens de final com a primer de grup, va certificar el seu pitjor resultat a Europa en un partit en què va merèixer una millor sort, sobretot durant la primera meitat. No obstant això, la seva falta d'eficàcia va donar vida als russos, que van prendre l'estadi Santiago Bernabéu.





Fins avui, la pitjor derrota dels blancs a Europa, com a local, datava del 20 de març del 1991, quan l'equip d'Alfredo Di Stéfano va caure davant un altre equip rus, el Spartak de Moscou, per 1-3. Per la mateixa diferència de gols, una dècada més tard, també els va guanyar el Bayern Munic (2-4) en la segona fase de grups.





Aquest dimecres, l'equip blanc va afegir una pàgina negra a la seva brillant trajectòria europea amb la pitjor derrota de la seva història com a local. Els gols de Chalov, Schennikov i Sigurdsson van tombar la fiabilitat dels madridistes, encara que no va servir al seu oponent -ni tan sols- per classificar-se a la 'Europa League'.