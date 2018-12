El president del Centre d'Investigacions Sociològiques, José Félix Tezanos, i el president de la consultora GAD3, Narcís Michavila, s'han embrancat aquest dijous en una discussió per les enquestes que ambdues institucions van publicar per a les eleccions a Andalusia del passat 2 de desembre.





"Si una enquesta falla, espero que aquells que demanen la meva dimissió demanin també les dels directors del diari ABC i del de La Razón. No tinc intenció de dimitir", ha assegurat Tezanos, per després afegir: "Espero que al Congrés se m'escolti".





Tezanos s'ha referit a les enquestes que van publicar sengles diaris tan sols unes hores abans de conèixer-se els primers resultats de les eleccions a Andalusia. Una d'elles, la publicada per ABC, va ser elaborada per la consultora GAD3, dirigida pel mateix Michavila, que ha sol·licitat el torn de paraula per recusar les tesis de Tezanos.





"Feu la pitjor de les cuines. És clar que hi ha d'haver un debat d'experts José Félix. El que no es pot fer és això", li ha recriminat Michavila a Tezanos, després que aquest assegurés que publicar una enquesta "l'últim dia "--com va fer GAD3-- és de ser" molt narcisista".