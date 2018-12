Sánchez accepta a parlar de "qualsevol qüestió" amb Torra sempre que sigui dins del marc constitucional

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha afirmat aquest 14 d'desembre, que, si finalment es reuneix amb el president català, Quim Torra, el temps que aquest dediqui a parlar d'autodeterminació ell ho farà servir per parlar de precarietat laboral, de qualitat dels serveis públics i de "com reconstruir l'Estat del benestar, que aquests anys ha sortit molt danyat en la societat catalana".





En roda de premsa a Brussel·les, Sánchez ha reconegut no tenir encara confirmació de si es reunirà amb Torra el proper 21 de desembre, amb motiu del seu viatge a Barcelona per presidir la r eunión del Consell de Ministres, tot i que ha confiat que es produeixi i ha recordat que "dins de la Constitució es pot parlar de qualsevol qüestió".









D'altra banda, ha insistit que la seva recepta per a la crisi a Catalunya és "assossec, temps, diàleg i sentit d'Estat" i també generositat, altura de mires i responsabilitat, de totes les forces polítiques, sobretot de les que estan governant "en les diferents institucions.





"No serà una crisi que anem a resoldre en un mes o dos mesos", ha dit, insistint que el Govern "vol resoldre el problema català, no viure de la confrontació i el greuge territorial". "Els problemes estan per solucionar-se, no per deixar-se com s'han deixat en els últims set anys", ha afegit.





Així, creu que el fet que hagin tornat a reunir les comissions bilaterals i que s'hagi acordat reduir la litigiositat al Tribunal Constitucional són bones notícies que apunten que "aquest és el camí".





Sánchez s'ha expressat així quan se li ha preguntat si considera que està funcionant a Catalunya "la política de l'ibuprofèn" per baixar la inflamació en aquesta comunitat, tal com la va descriure el ministre d'Exteriors, Josep Borrell, abans d'admetre que, fins a la data, està tenint "poc èxit".





El president del Govern ha evitat dir si coincideix amb Borrell a que, en aquesta situació, no sembla que els partits independentistes vagin a donar suport als pressupostos generals de l'Estat.





EL CONSELL, UNA MOSTRA DE RESPECTE





A més de demanar a l'oposició que tingui "sentit d'Estat", ha defensat que la celebració del Consell de Ministres a Catalunya és una mostra de respecte, estima i afecte "a Catalunya ia la societat catalana", igual que ho va ser anar a Sevilla i ho serà en altres llocs d'Espanya.





"Un gest de convivència, de concòrdia, i d'apropar el Govern d'Espanya a tots els territoris", ha detallat, afegint que aquest gest té molt a veure amb la seva concepció del reconeixement de la diversitat territorial i que "no tota la vida política passa a Madrid ".