Turull, traslladat a la infermeria de Lledoners després de dues setmanes en vaga de fam

L'exconseller de la Generalitat Jordi Turull ha estat traslladat aquest 14 de desembre a la infermeria del centre penitenciari de Lledoners pel seu estat de salut, quan es compleixen dues setmanes de l'inici de la seva vaga de fam.









En un apunt a Twitter, el metge personal de Jordi Sànchez i Turull i president del Col·legi de Metges de Barcelona, Jaume Padrós, ha informat que quan es compleixen dues setmanes de l'inici del dejuni, "malgrat mantenir-se estables, el temps transcorregut i la situació individual fa aconsellable "el trasllat a la infermeria de l'exconseller.













Padrós ha afegit en aquesta xarxa social que l'ingrés a la infermeria no és perquè hi hagi "signes d'alarma", sinó que forma part del protocol mèdic.





Fonts de la Direcció General de Serveis Penitenciaris han informat que Turull ha estat traslladat a la infermeria de Lledoners "per indicació facultativa".









En el seu perfil de Twitter, Turull ha fet públic, fa unes cinc hores, el següent missatge: "El Tribunal Constitucional resol les peticions que no activen la via europea. Quan la via apunta Estrasburg dilata la seva resolució. ¿D ónde queden els nostres drets fonamentals?".





Fonts de JxCat han detallat aquest divendres que els presos en vaga de fam se sotmeten a seguiments mèdics diaris en els quals es controlen diversos indicadors, i que els practicats aquest dijous a Turull mostren aquestes alteracions.





Els serveis mèdics han demanat a Turull que es traslladi a la infermeria per millorar-ne el seguiment, el que implica que deixa de realitzar tasques i que, en lloc d'estar a la cella, romandrà en la infermeria.





Les mateixes fonts han detallat que, en estar en la infermeria, tindrà controls mèdics més sovint, tot i que continuarà rebent visites, treballant amb els advocats i escrivint, han assegurat.





Turull ha estat traslladat a la infermeria pel seu estat de salut quan es compleixen dues setmanes de l'inici de la seva vaga de fam, que va començar amb el líder de JxCat al Parlament, Jordi Sànchez, ia la qual després es van sumar els exconsellers Joaquim Forn i Josep Rull.