La Policia adverteix que per Nadal hi haurà multitud de passaports espanyols falsificats

Arriba el Nadal i amb ella, els passaports falsos. Així ho anuncia l a Unitat Central de Xarxes d'Immigració Il·legal i Falsedats Documentals (UCRIF), que, davant l'arribada massiva de turistes i espanyols que tornen a casa, adverteix que convé reforçar els controls fronterers per evitar la immigració il·legal.





Aquesta alerta s'ha detectat després de les dades de la Policia Nacional que recullen que en la campanya de Nadal es intercepten una gran quantitat de passaports espanyols falsos, substituint la pàgina on apareix la informació d'una persona per les dades d'una altra.









Però, aquesta onada de passaports falsos a Espanya no és la primera. En 2016, tal com explica Economia Digital , la crisi siriana va impulsar a molts delinqüents i jihadistes a falsificar el seu passaport per intentar entrar a Europa per Espanya utilitzant la situació de refugiat, sense ser aquesta la seva condició real.