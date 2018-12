Nutricionistes alerten que els espanyols engreixaran aquest Nadal entre 3 i 5 quilos

Experts de l'Institut Mèdic Europeu de l'Obesitat (IMEO) han alertat que, a causa dels 17 dies no laborals d'aquest Nadal, durant les múltiples celebracions que es duen a terme aquests dies, els espanyols s'engreixaran una mitjana d'entre 3 i 5 quilos.





I és que, un sol àpat de Nadal ens podria aportar entre 2000 i 2500 quilocalories, l'equivalent a dos dies de dieta normal, quan l'ideal és que no sobrepassi el 30 per cent de la ingesta calòrica diària, és a dir entre 450 i 750 quilocalories en funció del sexe, el pes, l'edat i activitat física de la persona.









Per aquesta raó, els experts han aconsellat fer cas a la dita 'més val prevenir que curar' i planificar minuciosament els menús dels dies assenyalats, optant per plats menys calòrics, lleugers i digeribles, calculant les quantitats segons el nombre de comensals, per evitar així tirar de les sobres en els dies posteriors.





Els especialistes han avisat que convé prendre mesures oportunes "des de ja!" . El primer pas és fer la compra de manera adequada, cenyir-se al menú predeterminat i al nombre de comensals per, així, evitar menjar de més aquests dies, igual que els posteriors per no incórrer en allò de "abans rebentar de tirar".





Com disenyar un menú de Nadal sa

A l'hora de dissenyar el menú, els nutricionistes de l'IMEO han aconsellat substituir els menjars rics en greixos i sucres per unes altres, a base de verdures i hortalisses, sent preferible el seu consum en cru per afavorir l'assimilació de vitamines.





També, restringir aliments que aporten calories buides, com refrescos, dolços, 'snacks', llaminadures i alcohol, ja que afavoriran l'aparició de reflux gastroesofàgic o, distensió abdominal, gasos, digestions pesades, malestar general, augment dels nivells de glucosa en sang, triglicèrids i colesterol.





En el dia de la celebració cal seure a taula sense fam i, per això, en lloc de dejunar o 'aguantar fins al dinar', els experts han aconsellat fer moltes preses petites i lleugeres al llarg del dia. Així mateix, menjar a poc a poc, assaborir cada plat i gaudir no només del menjar, sinó també del que l'envolta, són altres dels consells aportats.





Un cop conclosa el menjar, cal retirar totes les sobres de la taula, inclosa la safata de dolços típics, però calòrics i indigestos. D'aquesta manera, s'evitarà seguir picotejant. "Per posar fi de la celebració, podrem proposar als nostres convidats activitats que ajuden a fer millor la digestió: passeig, ball o jocs que impliquen moviment, com concurs de mímica, per exemple", han assenyalat.