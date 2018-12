Benzema marca i suma una altra victòria al Bernabeu

L'equip de Solari porta 3 jornades de Lliga guanyant, sumant aquesta jornada 16 davant el Rayo al Bernabeu (1-0). Però, els dos últims triomfs de la competició nacional, han estat contra dos equips cuers, per la mínima. Dues victòries però amb patiment. El Reial Madrid guanya però no té un joc contundent, que convenci.





Benzema ha salvat aquesta tarda les castanyes del foc al Reial Madrid, avanzándolo al marcador al minut 12, fent néixer l'oportunitat i culminant-amb una diagonal que li ha tornat Lucas Vázquez. Així, el francès ha aconseguit 8 gols en els últims 9 partits, però ha hagut de ser substituït abans de finalitzar la trobada amb molèsties.





Tot i així, el Rayo ha aconseguit posar en dificultats l'equip local a final del primer temps i ja en el segon, amb un xut llunyà de Bebé (67 ') i els dos remats que Carvajal i Courtois han tret sota pals en el 90 de partit.





Per aquestes sorpreses d'un Rayo molt pérdido al camp, sense cohesió d'equip, l'afició blanca ha tancat el partit entre xiulets i aplaudiments. Valoren la victòria però saben que penja d'un fil. Un fil fi que no s'engrosseix perquè els de Solari, sense Bale, no aconsegueixen generar un gran nombre d'ocasions clares de gol o, aconseguir-ho, no encerten, com el recentment llorejat Modric estavellant una rematada al pal en el minut 50.









De manera provisional, a l'espera dels partits que es juguen demà, el Madrid dorm avui en la tercera posició, a 3 punts de Barça i Atlètic, mentre el Rayo Vallecano s'enfonsa al final de la taula, a 4 punts de salvar-se de la zona de descens, on està penúltim.