Sánchez proposa que la Generalitat s'uneixi als Pirineus Mediterranis per tenir representació a Europa

Però, per calmar els ànims i les pretensions del Govern de la Generalitat d'arribar al Parlament Europeu, i el president del Govern estatal ha proposat a Quim Torra formar una euroregió amb els Pirenos per presentar una candidatura 'Pirineus Mediterranis "a Europa i aconseguir representació fora d'Espanya, incloent així les Illes Balears.









Ja en 2017, Iceta, juntament amb l'expresident del Parlament Europeu Josep Borrell i l'eurodiputat socialista Javi López, van participar en un acte electoral sobre polítiques europees plantejant aquesta qüestió, a la seu del PSC de Barcelona.





En la seva intervenció, Iceta va prometre "desplegar de veritat" la Llei d'Acció Exterior i Relacions amb la UE, per "projectar" i potenciar la imatge exterior de Catalunya.





Seguint la tònica encara actual del partit socialista per a la internacionalització de Catalunya, el candidat del PSC es va mostrar "ferm partidari de la presència de Catalunya a l'exterior", especialment a nivell de "retorn econòmic", per "promoure la presència de les empreses catalanes a l'estranger i de la inversió estrangera a Catalunya ".





Iceta, també va assegurar l'any passat que impulsaria la presència política de la Generalitat a la Unió Europea i les institucions europees, a més de recuperar el pes regional de Catalunya a Europa. "Prefereixo potenciar més l'euroregió Pirineus-Mediterrània de tenir una delegació al Vaticà", va posar com a exemple.









Ara, Sánchez i Iceta han recuperat aquesta proposta, en el seu dia infructífera perquè l'any passat el govern central era del PP, per donar suport a Torra en la seva recerca de representació política a Europa, sabent que el president català utilitzaria aquest 'poder' per anar en contra de la unitat d'Espanya i pressionar per a la Reforma de la Constitució espanyola buscant suport internacional.