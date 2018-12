Zapatero anima Sánchez a seguir amb el diàleg amb els independentistes: "no són colpistes"

L'expresident del Govern José Luis Rodríguez Zapatero ha animat a l'actual president de l'Executiu, Pedro Sánchez, a continuar amb el diàleg a Catalunya perquè, al seu parer, els independentistes "no són colpistes".





"No puc compartir que se'ls acusi a ells de feixistes o d'haver donat un cop d'Estat. Intel·lectualment no puc assumir això", ha assenyalat Zapatero en una entrevista a El Mundo, en què ha matisat que els independentistes "han fet un viatge enlloc "i que" han sobrepassat els límits del que pot ser la política ".





Per a Zapatero, el PSOE ha de ser el "gran actor de la convivència" a Espanya i ser capaç de parlar amb els independentistes i amb la dreta. "Tot i que ara tenim una representativitat menor en nombre d'escons tenim gairebé més responsabilitat, perquè la crisi ha provocat la radicalització de les posicions", ha dit.









Així mateix, l'expresident del Govern ha rebutjat tornar a aplicar l'article 155 de la Constitució. "El 155 és un pal·liatiu a un problema més de fons. Si algú creu que amb el 155 això s'arregla, és un error", ha explicat.





En aquest sentit, ha incidit que els problemes polítics "només s'arreglen dialogant, recuperant afectes, superant prejudicis i aïllant als totalment irreductibles", que, segons la seva opinió, "els hi haurà".





"Pràcticament encara no hi ha hagut diàleg, això ens va a dur anys, cal tenir aquesta perspectiva", ha apuntat Zapatero, alhora que ha recordat que el 2007, quan els índexs de satisfacció democràtica "eren molt grans", l'independentisme estava "en les hores més baixes, sota mínims". "Amb la crisi econòmica, es dispara", ha assegurat.





L'expresident de l'Executiu també ha destacat que la independència de Catalunya "és impossible" perquè, en les seves paraules, "una democràcia sempre va a reservar la seva unitat". "Democràcia és unitat, és convivència, però també perquè el reconeixement internacional és zero, zero. Ni Corea del Nord. Això, per molt emotivament que es visqui la idea de la independència, no pot passar desapercebut", ha sentenciat.