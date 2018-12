El Girona no pot amb Machín

En un partit d'alta intensitat, semblava que el Sevilla ho tindria més complicat, a causa del desgast de l'enfrontament amb victòria entre setmana d'Europa League contra el Krasnodar. Però, en el fortí del Sánchez-Pizjuan, els de Pablo Machín s'han portat el triomf davant el Girona (2-0).









@SevillaFC





La primera meitat va deixar amb ganes de més, veient la primera parada de Gorka amb el peu (29 '), evitant l'ocasió més clara del Sevilla des de les botes de Sarabia. De nou, Gorka en el minut 44 li negava un altre gol a Roque Mesa, amb la seva altra cama. Però, en la segona meitat, el porter del Girona no va poder evitar que els gols pugessin al marcador.





L'1 a 0 per al Sevilla arribaria al minut 55 de penal per Ever Banega, després que André Silva el forcés. Així, Banega sumava el seu tercer gol aquesta temporada a la Lliga i avançava als sevillans.





Un gol important en un partit completament disputat que precediria a la genialitat tècnica que oferirien Roque Mesa i Ben Yedder perquè Sarabia, en un 3 contra 6, marqués el segon (63') i donés la victòria definitiva per a l'equip de Machín.









Ja al 93 ', Thomas Vaclik, porter del Sevilla, va evitar que Borja García marqués el gol de l'honor per al Girona.





En aquesta setzena jornada de Lliga, el Girona segueix desè en la seva destacable segona temporada a Primera Divisió, mentre el Sevilla es dispua el coliderat amb Barça i Sevilla, igualats amb 31 punts.