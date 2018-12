L'Espanyol acumula 5 derrotes consecutives i se sumi a una crisi

D'un gran inici de temporada a sumir-se en una crisi. Després de 4 derrotes consecutives, l'Espanyol de Rubí ha sumat avui la seva cinquena a casa davant el Betis de meta experiquito Pau López (1-3).





El partit va començar intens i igualat. E l porter blanc i blau Diego López parava el penal de Lo Celso al minut 17 i al minut 24 Sergio García transformava la passada de Leonardo Carrilho Baptistão i avançava al conjunt local al marcador, davant l'enuig de Quique Setién per la successió d'errors de seu equip.









I, quan semblava que la il·lusió per la victòria renaixia a Cornellà-el Prat, El Celso no va perdonar per segona vegada i marcava el seu vuitè gol (esperant el novè al final d'aquest partit) en la competició nacional per empatar el partit, després de una gran carrera de Canals per la banda esquerra (43 ').





A la segona part, arribaria la debacle. L'Espanyol sortia amb força, buscant el segon, intentant evitar la derrota, fent patir al Betis al seu camp, fins als últims 10 minuts de partit. Els periquitos van afluixar i es van cavar la seva pròpia tomba.





Tello fulminava a Diego López perforant l'esquadra de la seva porteria amb una falta fora de l'àrea, estrenant-se en Lliga (85 '), per decantar la balança en favor dels andalusos davant l'equip en el qual havia jugat al filial.





I ja en el minut 91, El Celso sentenciava el partit per donar la victòria als bètics, a la tarda en la qual Joaquín complia 500 partits com a futbolista professional.









L'Espanyol segueix el seu descens a la taula fins a la onzena posició i el Betis s'aferra a la cinquena plaça, en zona europea.