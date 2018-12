Maneta del Barça als granota

El Barça ha tornat a guanyar al Llevant, aquesta temporada sense el patiment amb què ho van fer fa uns mesos al Camp Nou, on el marcador va ser per 4 a 3. Aquesta nit, l'exhibició de gols blaugrana (0-5) ha desangelat a un Llevant que va ser superior durant els primers 20 minuts de partit.





@fcbarcelona





No s'imaginaven els granota que un Barça espès i lent en els primers 20 minuts de partit, que evidenciava la comoditat en el terreny de joc de l'equip de Paco López, anava a deslligar després una maneta de gols encaixats. Boateng, culminaria la millor ocasió del Llevant al travesser en el minut 31.





I ja en el minut 43, Messi es plantava sol davant el porter i no va perdonar per posar el primer de la seva hat-trick personal a passada de Sergio Busquets. El segon, arribaria 5 minuts després després d'un error de Róber que va aprofitar Suárez per passar a l'Alba que li va posar al 10 en el punt de penal la pilota per marcar el doblet (48').





A la segona part, el Llevant ja no sabia a què jugar. Al minut 60, Messi posava la signatura al seu hat-trick, desfent-se de la defensa i enganyant al porter. Per a més inri, al 77 Eric Cabaco s'aniria expulsat per vermella directa després d'una entrada a Dembele alguna cosa dubtosa.





I per culminar, Piqué va rematar la cirereta al pastís a 5 al minut 88; després d'una deixada de Messi a passada de la pilota que Coutinho havia rebut del 10 després de l'inici de la jugada de la mà del propi central, que acumula el seu tercer gol en Lliga aquesta temporada.









Després del final d'aquesta trobada, es tanca la jornada 16 amb el FC Barcelona en la primera posició, 3 punts per sobre del Sevilla i l'Atlètic de Madrid. Mentrestant, el Llevant es queda a la vuitena plaça, amb el cap alt perquè, tot i la maneta blaugrana d'avui, l'equip està fent una bona temporada.