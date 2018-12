Localitzen el presumpte gihadista que buscaven a Salou

Els Mossos d'Esquadra han localitzat aquest dilluns l'home que buscaven des d'aquest diumenge per la seva presumpta relació amb el gihadisme.





Segons ha informat la policia catalana, l'home està detingut per les seves consignes islamistes i relacionat amb la delinqüència en comú, pels presumptes delictes de desordres i desobediència, ha informat la policia catalana.





Els Mossos van emetre un avís la tarda de diumenge després de detectar aquest sospitós a Salou (Tarragona).









Es tracta de Khalid Makran, un holandès nascut en 1989 fitxat per la Policia per les seves consignes islamistes i per la seva conducta imprevisible.





Makran estava sent buscat després que saltessin les alarmes per unes pintades amb missatges de tipus islamista a l'habitació en la qual s'allotjava al seu hotel de Vilaseca.





D'aquí es va desplaçar quatre quilòmetres, i va tornar a ser localitzat proferint consignes als voltants de la comissaria de Salou.





Makran ha estat detingut en una àrea de servei en l'AP-7, al seu pas per Tarragona. La seva conducta irregular va alertar a la policia en un escenari en el qual es manté el nivell 4 sobre 5 per alerta antiterrorista.