ANC i Òmnium prometen que les protestes del 21D seran pacífiques

La presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, i el vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri, han assegurat que les protestes que han convocat pel Consell de Ministres que se celebrarà a Barcelona el 21 de desembre seran pacífiques, i han reclamat al Govern central que garanteixi que actuarà de la mateixa manera.









En una entrevista a Catalunya Ràdio, Mauri ha apuntat que per part seva no hi haurà cap tipus de violència: "És evident i el full de mèrits avala les organitzacions sobiranistes del país".





En aquest sentit, ha demanat "que sigui l'Estat espanyol, que és l'origen de la violència que s'ha viscut en aquest país, qui digui que no hi haurà violència i que controlarà a l'extrema dreta".





Mauri ha dit que Òmnium i l'ANC són "campions europeus de mobilitzacions pacífiques" i aquesta convocatòria no serà una excepció, de manera que ha assegurat que no seran ells els que hagin de donar explicacions en el cas que hi hagi altercats.





Paluzie ha detallat que l'ANC convoca aquest divendres als catalans a venir en cotxe a Barcelona, massivament, molt aviat i "molt tranquil·lament" en un tipus de protesta que altres col·lectius, com els taxistes, ja han utilitzat i que l'ANC tenia ganes de provar.





Tots dos han coincidit que l'única vegada que hi ha hagut violència als carrers de Catalunya ha estat l'1 d'octubre: "No hi ha hagut violència al nostre país, i si n'hi ha hagut ha estat només exercida per l'extrema dreta i per la policia l'1 d'octubre", ha assenyalat Mauri.





En aquest sentit, ha dit que "quan gairebé han de militaritzar una ciutat, és que algun problema tenen", i ha considerat que la reunió és una provocació i si el Govern no ho entén així, té un problema.





CDR





Sobre els Comitès de Defensa de la República (CDR), Mauri ha considerat que sorgeixen en un moment en què "la gent no pot explicar obertament que forma part per la por a la repressió", una cosa que hauria de fer reflexionar al Govern, ha apuntat.





Paluzie ha dit que estan "en contacte" amb els CDR, encara que ha matisat que són organitzacions més complexes que les entitats sobiranistes que ells representen, ja que cada grup local té plena sobirania i no hi ha un president que faci d'interlocutor.