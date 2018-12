El Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) ha incorporat tres quadres de joventut i acadèmia de Pablo Picasso al relat d'art modern, en el marc d'una col·laboració amb el museu barceloní dedicat al pintor malagueny que s'estendrà a la Fundació Joan Miró i Salvador Dalí.





Ho ha anunciat aquest dilluns el director del MNAC, Pepe Serra, en el marc d'una presentació per parlar de la incorporació de Picasso, presentar una intervenció de Pere G. Romero a les sales i la incorporació de dues noves sales per a l'art de postguerra i segona avantguarda.





L'objectiu és mostrar a Picasso "abans del mite i les avantguardes", i contextualitzar els seus inicis eclèctics i en evolució a través de peces, que fins ara lluïen de manera permanent a la sala del museu dirigit per Emmanuel Guigon.





Es tracta de l'inici d'un camí de col·laboracions, com han referit el conservador d'art modern i contemporani del MNAC, Eduard Vallès, i la conservadora del Museu Picasso, Malén Gual, en la presentació de les pintures, entre les quals figura un autoretrat de quan Picasso tenia 14 anys durant el seu període acadèmic en l'escola Llotja.





L'autoretrat s'incorpora a la Sala 40 que suma artistes de la modernitat catalana i internacional, i se situarà al costat d'un oli de Juli González.









Les altres dues pintures se sumen a l'etapa dedicada a l'aprenentatge de l'artista modern a través de l'acadèmia, i en aquesta línia es pot veure una còpia que va fer un jove Picasso d'una peça d'Arcadi Mas i Fontdevila, que penja al costat, i a prop també d'una peça d'Antoni Cava, director de la Llotja i professor del geni.





En aquella època, Mas i Fondevila era un artista consagrat i Picasso un estudiant de Belles Arts que s'estava forjant com a artista, i amb aquest gest es vol fer una "contextualització" del jove Picasso.





El geni no es va inspirar només en les col·leccions d'art romànic, sinó també en artistes de la col·lecció d'art modern, com Mas i Fondevila, Santiago Rusiñol i Ramon Casas, ha constatat Vallès, que no descarta sumar més obres de Picasso al futur a través d'aquesta col·laboració amb el Museu Picasso d'un any, però prorrogable.





RÀFOLS CASAMADA I GUINOVART





A més, el museu ha sumat noves sales per a l'art de postguerra i segona avantguarda, amb les que visibilitza obres de recent incorporació com un Albert Ràfols Casamada i un Josep Guinovart, entre d'altres.





Sota el títol, 'Una avantguarda possible' aquestes obres ocuparan dues sales al final del recorregut de la col·lecció d'art modern, i aquestes estan plantejades d'una forma dinàmica i flexible.





En aquestes sales, estan representats els artistes Francesc Català-Roca, Antoni Tàpies, Joan Miró, Modest Cuixart, Maria Girona, Joan Hernández Pijuan, Ramon Llovet, Otto Lloyd, Jordi Mercadé, Normal Nartozky, Amèlia Riera, Ramon Rogent, Josep Maria Sucre i Joan-Josep Tharrats.





Iconoclàstia AMB PEDRO G. ROMERO





D'altra banda, l'artista Pedro G. Romero mostrarà fins al 28 d'abril el seu projecte 'habitació' al voltant de les anomenades 'chekas psicotècniques d'Alphonse Laurencic', centres de detenció que van funcionar entre 1937 i 1939 en els temples dels carrers Vallmajor i Saragossa de Barcelona i al convent de Santa Úrsula, a València.





La instal·lació presentada al museu forma part de l'Arxiu FX, un projecte en el qual Romero treballa des de 1999 i que aborda la iconoclàstia, la profanació i blasfema en relació a les pràctiques radicals de l'art i estètica moderna i contemporània