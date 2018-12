UGT de Lleida ha interposat una desena de denúncies contra el Grup Jorge argumentant que la companyia ha creat una empresa per contractar treballadors de la seva planta de Mollerussa (Lleida) que fins ara eren autònoms als quals "no els garanteix condicions dignes".

MÉS INFORMACIÓ UGT critica que les empreses no s'impliquin amb la inclusió laboral dels discapacitats





Les denúncies han recollit que l'empresa obliga els professionals a treballar els dies festius, que no paga les hores extres, no els auxilia degudament quan pateixen un accident laboral, no els permet fer vacances quan els correspon, i no els paga pels dies treballats, segons un comunicat del sindicat d'aquest dilluns.





El Grup Jorge va començar el setembre passat a passar als treballadors autònoms al règim general, a través d'una empresa mercantil -Axparia trade creada ad hoc, una situació que a Lleida afecta 250 persones, segons UGT.





"Els treballadors han deixat de ser autònoms, però se'ls segueixen exigint les mateixes condicions que abans i això no és el que s'ha pactat", ha defensat el secretari general de l'FICA-UGT de les Terres de Lleida, Antonio Rodríguez.





El secretari general d'UGT a Lleida, Josep Lluís Aguilà, ha afirmat que la central sindical vol aconseguir amb totes aquestes accions "dignificar la feina d'aquests treballadors i treballadores del sector, i que se'ls escolti quan tenen alguna necessitat".