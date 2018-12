L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha acusat el president del Govern, Pedro Sánchez, de tenir "la indecència de riure d'una vaga de fam que denuncia l'incompliment de la llei".





En un apunt de Twitter, Puigdemont ha reaccionat a les paraules d'aquest dilluns de Sánchez, que ha subratllat la divisió que, al seu parer, hi ha entre les forces independentistes catalanes i ha afirmat: "No es posen d'acord ni per a una vaga de fam".









Puigdemont ha qualificat Sánchez de ser poc seriós: "No té majoria, no té pressupostos, no té projecte, el seu partit acaba de rebre una rebolcada a Andalusia ... i té la indecència de riure d'una vaga de fam".