​Les defenses de la cúpula del procés demanen que el judici se celebri a Catalunya

Les defenses dels 18 acusats en la causa pel procés independentista al Tribunal Suprem han defensat aquest dimecres durant la vista de l'article pronunciament -tràmit que serveix de pròleg al judici que començarà previsiblement al gener- que els fets que s'imputen als polítics catalans com a constitutius de rebel·lió van ocórrer a Catalunya i que per tant la competència per jutjar els fets correspon al Tribunal Superior de Justícia a Catalunya (TSJC).









Acusen a més la Fiscalia de fer una "confecció artificial" del que ha passat amb l'1-O i la Declaració Unilateral d'Independència (DUI) de 2017 per forçar un judici a Madrid.





Aquest ha estat l'argument principal de les defenses durant el tràmit de qüestions formals celebrat durant una vista en la qual no han estat presents els encausats, per als quals es demanen penes de presó per delictes de rebel·lió, sedició, desobediència i malversació de diners públics.





L'advocat Jordi Pina, que defensa l'expresident de Assemblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez i als exconsellers Josep Rull i Jordi Turull, ha subratllat que els fets que es pretenen jutjar al Suprem es concentren al 20 de setembre del passat any -la concentració multitudinària davant de la Conselleria d'Economia- i la celebració del referèndum de l'1 d'octubre, ambdós ocorreguts exclusivament a Catalunya.





El lletrat ha reconegut que l'escrit de la Fiscalia parla que la preparació del referèndum requeria accions que es van celebrar fora del territori català, com van ser l'activitat del Diplocat, la creació d'un registre de votants a l'exterior, la gestió de locals per votar fora, la intervenció d'un 'lobby' nord-americà, i la creació pàgines web allotjades en altres països, així com la participació observadors internacionals.





No obstant això, Pina ha subratllat que cap d'aquestes activitats conformen els elements típics de la rebel·lió -un alçament violent o tumultuari- sinó que són simples actes preparatoris que no poden integrar-se en aquest tipus delictiu.





"El més lògic és que ens centréssim en els delictes que tenen pena major, com el de rebel·lió, i si no integren aquests fets el tipus, la competència no pot ser del Tribunal Suprem", ha afirmat Pina, que ha estès aquesta mateixes mancances a delicte de malversació que s'atribueix als seus defensats.





En aquest segon cas, ha posat de manifest que no hi ha en els escrits d'acusació "la més mínima referència" al fet que els acusats hagin participat en cap dels fets relatius al Diplocat o als registres a l'exterior, que s'atribueixen a més altres persones que estan sent investigades pel jutjat d'instrucció 13 de Barcelona.





EL 9-N ES VA JUTJAR A CATALUNYA





En l'escrit, els acusats no apareixen tampoc ni com a inductors ni autors de comissió per omissió d'aquesta malversació, ha apuntat Pina, que ha incidit que en tot cas els acords per realitzar aquests treballs també es van adoptar "dins el territori de Catalunya".





També ha comparat aquesta causa amb el judici per la consulta del 9-N que es va celebrar al TSJC, on es van aportar com a prova fotografies de vots a l'exterior "i allà a ningú se li va ocórrer que la competència fora del Suprem".





Amb aquests arguments ha coincidit Van den Eynde, advocat de l'exvicepresident Oriol Junqueras i de l'exconseller Raül Romeva, qui en un discurs una mica més abstracte que el de Pina ha manifestat que l'acte que s'ha celebrat aquest dimecres "és una vista sobre un model de crisi" i ha incidit que la major part de la instrucció en el Suprem ha consistit en un bolcat de la realitzada pel Jutjat d'instrucció 13 de Barcelona. "El procés no ha seguit les regles del procés degut", ha dit.





ELS ACUSATS VOLEN PARLAR EN CATALÀ





"S'ha produït una confecció artificial del procediment que té a veure amb drets fonamentals", ha indicat Van den Eynde, ja que la conseqüència és que els acusats veuen vulnerats el seu dret a una doble instància, ja que la condemna al Suprem no podrà ser revisada en una instància superior. "No es recull cap fet extraterritorial, no s'ha investigat cap acte internacional", ha subratllat.





En un altre ordre de coses, Pina ha anunciat que sol·licitarà que el judici, de celebrar finalment al Suprem, permeti als acusats expressar-se en català i que per a això sol·licitarà que es faciliti "traducció simultània, no consecutiva" durant la celebració del judici.