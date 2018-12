El fiscal defensa la competència del Suprem perquè l'objectiu independentista va ser l'Estat

El fiscal del Tribunal Suprem, Jaime Moreno, ha defensat aquest dimarts la competència d'aquest òrgan per enjudiciar el procés independentista a Catalunya perquè la "diana", "el cor de l'atac" dels encausats en aquest procediment, va ser l'ordre constitucional i democràtic, i els seus resultats van afectar a tot el territori nacional.









El fiscal ha respost d'aquesta manera als arguments de les defenses durant la denominada vista de previ pronunciament, una mena de pròleg al judici que se celebrarà a partir de gener. Els advocats dels 18 processats havien defensat prèviament que el competent és el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per no haver-se comès fets delictius fora de Catalunya que puguin integrar el tipus penal de rebel·lió.





El fiscal també ha dit que les accions a l'estranger -com l'impuls del vot per a l'1-O a l'exterior o la intervenció d'un lobby nord-americà- no van ser aïllades i "era absolutament necessari" internacionalitzar el conflicte.