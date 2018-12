El 14% dels europeus majors de 65 anys pateixen algun tipus de discapacitat

El 14% de les persones majors de 65 anys d'Europa té discapacitat, amb major prevalença en l'est i menor en els països nòrdics, segons un estudi d'investigadors de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC).





El treball, que publica la revista 'Plos One', analitza a 33.369 persones de 65 a 84 anys de 17 països europeus, a partir de dades proporcionades per l'estudi poblacional 'Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe', ha informat aquest dimarts l'universitat en un comunicat.





L'objectiu dels investigadors, liderats per Javier Jerez Roig, era identificar la prevalença de la discapacitat en majors de 65 anys i detectar quines diferències hi ha al perfil d'aquestes persones en funció de la regió d'Europa a la qual pertanyen, dividint Europa en les àrees de països nòrdics, Europa central, Europa de l'est i països del sud.





Els països de l'est són els que presenten una prevalença de discapacitat més alta, amb un 16,6%, seguits dels del centre d'Europa, amb un 13,6%, i els del sud, amb el 13,1%.





Els nòrdics --Dinamarca i Suècia-- són els països que presenten menor proporció de discapacitat entre persones grans, amb un 9,4%, encara que altres països com Suïssa, Àustria i Grècia tenen alguns dels percentatges més baixos.





Polònia, Estònia, República Txeca, Bèlgica i Portugal obtenen els percentatges més elevats, i en els casos d'Itàlia i Espanya, la prevalença de discapacitat és baixa a la franja d'edat de 65 a 74 anys, però s'incrementa a partir d'aquesta edat , sobretot entre les dones.





La regió de l'est obté els pitjors resultats per a la majoria de variables estudiades, seguida de la regió sud on, i especialment a Espanya, els resultats són en general pitjors en les dones.





Per contra, els països nòrdics presenten el perfil més avantatjós en totes les variables, excepte en l'hàbit de fumar i en el consum de medicaments, i veuen reduïdes les diferències per gènere.





PAÏSOS DEL SUD





Als països del sud, l'estudi detecta que les persones amb limitacions funcionals tenen un menor nivell educatiu, tres vegades més baix que en els nòrdics, viuen més en àmbits urbans que rurals, són físicament més inactives i pateixen més problemes psicològics i cognitius.





També estan menys conformes amb el sistema de salut pública dels seus països que en cap altra regió, i és l'àrea on més persones manifesten no poder visitar al metge per motius econòmics o a causa de les llistes d'espera, malgrat que presenten els nivells més baixos d'hospitalització.