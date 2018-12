Arrimadas anuncia querella contra Torra per "justificar" els CDR

La líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, ha anunciat que presentaran una querella contra el president de la Generalitat, Quim Torra, per "justificar" les mobilitzacions dels CDR que estan previstes per al divendres contra el Consell de Ministres.









En el ple monogràfic sobre els fets del 6 i 7 de setembre de l'any passat, Arrimadas ha argumentat que Torra no ha rebutjat que els CDR facin "actes violents" el divendres i que els està emparant en el dret de manifestació.





Durant la sessió de control a Torra prèvia a aquest debat, Arrimadas havia demanat al president que truqués a que no es cometessin "actes il·legals" el divendres i que prengués mesures per evitar-ho, al que Torra ha contestat trucant al fet que les manifestacions no siguin violentes.