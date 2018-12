Desconvocada la vaga de Correos per als dies 21 i 26 de desembre

Els sindicats amb representació a Correos han signat aquest dimecres 19 de desembre un acord que desbloqueja el conflicte al servei públic postal.





L'acord recull millores de les condicions laborals, salarials i drets i contempla la majoria de les principals reivindicacions plantejades per UGT a la taula de negociació.





En aquest acord es contempla per 2018 un increment salarial del 1,50% des de l'1 de gener, més un 0,25% amb efectes des de l'1 de juliol a tots els conceptes retributius (fixos i variables) per al personal laboral. Per al personal funcionari, un increment que ja es va abonar en el salari fix 1,50 + 0,25%.





A més, un increment amb el mateix percentatge en tots els complements variables: del 0,20% de fons addicionals en el Complement d'Ocupació per al personal laboral i en el complement específic per a funcionaris.





L'abonament d'aquestes quanties es farà en la nòmina de febrer de 2019. Per 2019, un fix del 2,25% més el 0,25 vinculat al PIB i per al 2020 un fix del 2% més l'1% vinculat al PIB i en el cas que es compleixi l'objectiu d'estabilitat (dèficit públic) el 2020, s'afegirà al 2021 un increment addicional del 0,55% aquest any.









Pel que fa a llocs de treball, l'acord assolit aquest dimecres preveu 8.055 llocs: 1.869 al 2017, 1.612 al 2018 i 4.574 llocs dels processos d'estabilització d'ocupació.





Correos ha introduït reivindicacions que la UGT fa temps que havia plantejat per a la regulació de les rotacions. Així, es garanteix que no hi haurà rotació fins que no s'hagi treballat un mes efectiu, i que no es puguin adjudicar a personal idoni els contractes per interinitat, la supressió dels contractes de fix - discontinu, la reducció de la contractació a temps parcial i la recerca de fórmules alternatives a aquest tipus de contractació per a millorar la qualitat de l'ocupació.





També s'han inclòs en aquest punt la reformulació de les causes d'indisponibilitat i abordar sistemes que evitin que s'esgotin les borses.





A més, també es recullen 395 places de promoció interna del personal funcionari, així com la desprovisionalitzación de 1600-1800 llocs de direccions Intermèdies en el primer trimestre de 2019.





Pel que fa a les jornades, a partir d'ara treballar el dissabte és considerat com a jornada especial i s'ha de cobrir amb personal voluntari i amb una retribució de 7,75 euros l'hora. Aquest plus s'aplicarà una vegada que es defineixin els criteris de la borsa de voluntaris, al llarg del primer semestre del 2019.





En els supòsits que la situació d'incapacitat temporal impliqui una intervenció quirúrgica (tractaments inclosos en la cartera bàsica de serveis del Sistema Nacional de Salut o, si és el cas, en les carteres de servei de les comunitats autònomes) o hospitalització, tractaments de radioteràpia o quimioteràpia i anàlegs, així com els que s'iniciïn durant l'estat de gestació, les retribucions a percebre des de l'inici d'aquesta situació equivaldran igualment a les retribucions que es percebien en el mes anterior al de la incapacitat.





També s'ha pactat la despenalització total en les retribucions en el supòsit que l'absentisme a 2019 baixi del 4% i la creació d'un grup de treball que estudiï les causes de l'absentisme. Amb aquesta mesura, la UGT ha aconseguit, després de la millora introduïda a l'III Conveni de 2011, baixar la penalització del CPA i trams, una de les reivindicacions històriques per reduir les penalitzacions abusives i desmesurades que es van introduir en el II Conveni.





La UGT destaca que ha aconseguit també introduir la jubilació parcial anticipada amb el contracte de relleu per al personal laboral, una altra de les reivindicacions històriques que hem reclamat des de l'any 2000.





Finalment l'acord contempla l'elaboració d'un nou Pla d'Igualtat per a l'actualització dels permisos legals que possibiliti l'aplicació efectiva del principi d'igualtat de tracte i no discriminació, que es posarà en marxa el primer semestre del 2019.