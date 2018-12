Intel·lectuals demanen la dimissió de Torra

Manifest 'Que no ens divideixin'/Retallades Zero





Un manifest que ha recollit més de mil signatures amb participació de personalitats a Catalunya i Espanya, entre intel·lectuals, artistes i professionals de diversos camps, demana la dimissió del president de la Generalitat, Quim Torra, per ser "incapaç de governar per a tots" i per usar les institucions per exacerbar l'enfrontament.





Signen el manifest, fet públic aquest dijous, el dissenyador Javier Mariscal, l'exfiscal Anticorrupció Carlos Jiménez Villarejo, els escriptors Juan Marsé, Juan José Millás, Rosa Montero, Javier Marías i Fernando Schwartz, els directors de cinema Fernando Colomo i Agustín Díaz Yanes, l'actriu Julieta Serrano, i el pintor Antonio López.





Així mateix, subscriuen el document l'exsecretari general de CCOO de Barcelona Alfredo Clemente; el president de Feniss, Benito Muros; les editores Carmen López Mercader i Lola Almazán; l'exdiputada de Podem Girona Dolors Terradas, l'escriptor Eduardo Moga, l'expresident de la Rae Francisco Rico; el filòsof José Antonio Gimbernat; el poeta José Corredor, i el dibuixant Nazario, entre d'altres.





El manifest 'Que no ens divideixin', promogut per Retallades Zero, reclama a les forces que sostenen l'actual Govern que designin un nou president "que treballi per a tots i que es plantegi com a tasca urgent la reversió de les retallades i la millora de les condicions de vida".





Així mateix, demanen la "restitució plena de la vida política i democràtica del Parlament de Catalunya, que aquest any no ha aprovat cap nova llei".





Opinen que Torra ha donat l'esquena a la realitat d'una Catalunya plural i diversa i només té com a prioritat "avançar en el camí de la independència, amb la divisió i enfrontament que comporta", i recorden que els partits que propugnen la independència mai han superat el 38% del cens.