El tercer Mundialito consecutiu de color blanc

En les competicions internacionals, els blancs porten 3 anys sense tenir rival. I avui, i n Adu-Dahbi, el Reial Madrid ha aconseguit el seu tercer Mundial de Clubs davant l'Al Ain (1-4), convertint-se en el primer equip de la història en fer un triplet en la màxima competició internacional del futbol de clubs .









Per arribar a enfrontar-se als blancs, Al Ain va eliminar per 4 a 0 al River Plate, vigent campió de la Copa Libertadores, per enfrontar-se en la final del Mundialet de Clubs contra l'equip de Solari. Però la majoria de paperetes apuntaven que els blancs anaven a sortir vencedors d'aquesta final.





Un partit en què Sergio Ramos ha estat molt xiulat per l'afició després d'una broma que ha fet en la prèvia de la trobada amb el vestit típic dels xeics àrabs. Tot i això, ningú al Madrid es va sentir intimidat, i prova d'això va ser que ja en el minut 3, Lucas Vázquez ja avisava la porteria d'Al Ain amb una pilota al pal.





Després d'uns primers 10 minuts d'acció-reacció per ambdós equips, Modric marcaria el primer per als blancs (14 ') amb un gol fora de l'àrea. Un xut amb l'esquerra ajustat al pal dret.

La resta de la primera meitat, els àrabs van patir i jugaven simplement a contenir al Reial Madrid. I aquesta tònica, continuaria la resta del partit.













Davant un Madrid imparable, només Shiotani marcaria l'1 a 3 (85 '), honrrando al seu equip, després dels gols de Marc Llorente (60') i de Sergio Ramos (79 '), demanant silenci el defensa blanc pels xiulets que el van acompanyar durant tota la final.









I ja, Nader posaria la cirereta al pastís blanc marcant un gol en pròpia al 91 després del remat de Vinicius.









El Reial Madrid continua fent història fora de les fronteres espanyoles, amb 4 mundialets de Clubs al seu palmarès.