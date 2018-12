El Barça acaba l'any liderant la Lliga

El Barça s'acomiada del 2018 amb victòria al Camp Nou i liderat de Lliga. Després 2 partits consecutius guanyant, els blaugrana han conquerit avui la seva tercera victòria seguida a casa (2-0) davant un Celta del que s'esperava més, després que la temporada passada empatés en aquest mateix estadi (compitiéndole a l'equip que només el Llevant va poder guanyar en la competició domèstica l'any passat).









La fragilitat defensiva dels de Vigo li ha posat el liderat en safata al conjunt culer, a qui Demebelé, que està en procés de millorar la seva reputació a força de gols -3 en els últims 4 partits-, s'avançava en el marcador al minut 9 després de combinar una jugada amb els artífexs ofensius del Barça, Messi i Jordi Alba.





Ja en el minut 44, Messi marcaria el segon a passada d'Alba, evidenciant que la victòria estava sent còmoda per als locals davant un quadre gallec cohibit, que no ha anat a buscar el rival i s'ha quedat lluny de ficar-se en el partit.









A sobre dels gallecs, Iago Aspas es lesionaria en la segona meitat de la trobada, on Suárez va perdonar el tercer als celestes (60 '), tot i que aquests, gràcies a Brais Méndez i Maxi Gómez, van exhibir un joc amb una mica més de reacció.









Els blaugrana s'acomiaden d'aquest 2018 sent líders de la Lliga i el Celta es queda a 4 punts de les places europees.