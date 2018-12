Fuga de metges a Espanya: es van més que en els últims 8 anys

L'Organització Mèdica Col·legial (OMC) ha expedit un total de 3.525 certificats a metges per sortir a l'estranger, una xifra que suposa un augment del 7,4 per cent respecte a les dades de 2017, quan es van expedir 3.282, el que suposa el major èxode de metges espanyols cap a l'estranger a 8 anys fins el 20 de desembre de 2018, segons publica Redacción Médica.









Les dades mostren un augment en la demanda d'aquest tipus de certificats, sent aquest any la xifra més alta dels últims vuit anys. En tot aquest temps s'han sol·licitat al voltant de 23.500 permisos de trasllat per part de metges espanyols, dels quals el 63,2% han estat per fora d'Espanya.









Unes dades que reflecteixen la precària situació dels professionals mèdics espanyols i especialment la dels més joves. També s'han sol·licitat certificats per a estudis (4,6 per cent) i cooperació (9,2 per cent). De tots ells, el 51,5 per cent han estat sol·licitats per dones i el 48,5 per cent per homes, i els metges més demandants d'aquest permís ronden entre els 31 i els 35 anys.