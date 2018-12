Pitxitxi de Nadal a Espanya i el Boxing Day a Anglaterra

Arriba el Nadal, arriba l'aturada futbolístic nadalenc a Espanya. Aquesta temporada 2018-19 acaba la seva primera volta al 2018 amb el FC Barcelona liderant La Lliga Santander i l'Atlètic de Madrid en segona posició, a 3 punts. Mentrestant, la Lliga femenina Iberdrola representa l'escenari oposat: el lideratge és per al Atleti i en la segona plaça, a 2 punts, el Barça.





A l haver finalitzat aquesta primera ronda de partits de les dues primeres lligues del futbol professional espanyol, és un bon moment per repassar l'estat actual del pitxitxi o màxims golejadors:





Leo Messi (FC Barcelona) encapçala la classificació masculina amb 15 gols: 11 de rematada, 3 de falta i 1 de penal; per la seva banda, l'Alba Rodó (Fundació Albacete) la llista de la lliga femenina amb 11 gols, tot i que el seu equip ocupa la desena plaça de la classificació.





Fotografies de la Lliga i del FC Barcelona





En la carrera pel pitxitxi masculí, Messi és perseguit per Stuani (Girona FC) i el seu company d'equip Luis Suárez amb 11 gols, seguits de Iago Aspas (Celta de Vigo) amb 10, mentre que fins a 4 jugadors més, Roger (Llevant ), André Silva (Sevilla), Borja Iglesias (RCD Espanyol), Maxi Gómez (Celta de Vigo) i Ben Yedder (Sevilla) competeixen pel cinquè lloc del màxim golejador de la Lliga amb 8 gols cadascun.





Per la seva banda, segueixen a l'Alba Rodó, Charlyn (Llevant) amb 10 punts i Priscila (Real Betis) al costat de Jenifer Bell (Atlètic de Madrid) i Alexia (FC Barcelona) amb 8 gols.





El Boxing Day i el Non-Stop de la Premier League

A diferència de la resta de les grans lligues europees que fan una aturada per Nadal, la Premier League porta la contrària - per al calvari dels seus jugadors- i segueix jugant cada cap de setmana de Nadal, a més de disputar any rere any el Boxing Day , que es juga el 26 de desembre.





El Boxing Day neix de la tradició anglesa que el dia 26 de desembre els empleats deixaven caixes als seus patrons perquè els posessin una mica de regal dins o eren els mateixos caps que regalaven una 'cistella nadalenca' als seus empleats.





Per aquesta raó, la Premier League té la idea de regalar bon futbol als seus seguidors i obliga els equips d'aquesta categoria a jugar en aquest dia, preferentment equips de la mateixa ciutat per evitar desplaçaments llargs dels aficionats i assolir l'aforament complet a els estadis. D'aquesta manera, el futbol, un dia a l'any i en aquestes dates especials, torna a ser un esdeveniment familiar.





Aquesta particularitat del futbol anglès nadalenc també té una raó històrica. El Sheffield FC, el club de futbol més antic de la història (1857), va haver d'esperar tres anys per tenir el seu primer rival. I, casualment, un 26 de desembre de 1860, apareixeria el Hallam FC.





Un dia històric per al futbol el 26 de desembre amb aquell primer partit del món entre clubs del que els anglesos no es volen oblidar. Per això, ho celebren amb un "marató futbolístic" any rere any.