JxCat i ERC perden més de 50 votacions al Parlament

JxCat i ERC han perdut més de 50 votacions al Parlament des que els grups independentistes van perdre la majoria absoluta el 9 d'octubre.





Es tracta de votacions en sis plens ordinaris, en el Debat de Política General del 10 i 11 d'octubre, i en els plens monogràfics sobre infància i sobre el 6 i 7 de setembre del 2017, que es van celebrar entre el 17 i el 20 de desembre.





Aquesta situació ha provocat que en aquests dos mesos i mig el Parlament hagi tombat una proposta que reivindicava el dret a l'autodeterminació de Catalunya i hagi aprovat que crida els partits independentistes a abandonar la via unilateral a la independència "de manera definitiva".





Així mateix, la Cambra catalana va rebutjar a l'octubre una iniciativa de JxCat que demanava reprovar el Rei Felip VI per la seva actuació després de l'1-O, encara que en el següent ple sí que va aprovar una proposta dels comuns que reprovava al Rei i demanava l'abolició de la Monarquia.





A més, entre les votacions perdudes per JxCat i ERC es troben diverses iniciatives socials i econòmiques que han sortit endavant en contra del criteri del Govern, com diverses demandes que els grups demanen incloure en els pressupostos de la Generalitat de 2019.





La majoria d'elles són iniciatives presentades per altres grups que han estat aprovades malgrat el vot contrari de JxCat i ERC, però en alguna ocasió l'oposició ha rebutjat propostes dels dos partits que donen suport al Govern.





Hi ha dues causes que han originat aquesta pèrdua de votacions: en primer lloc, la pèrdua de la majoria absoluta independentista per la suspensió de diputats pel Tribunal Suprem, i en segon, la decisió de la CUP de deixar de donar suport definitivament al Govern i als grups que el formen.