El Parlament inicia una setmana amb tres plens i finalitza l'any sense aprovar lleis

El Parlament inicia aquest dilluns a les 16.30 hores una sessió que durarà fins dijous, inclourà tres plens i posarà fi a l'actual període de sessions que acaba a finals d'any.





Així, se celebrarà un ple ordinari i dos plens monogràfics que havia demanat Cs: un sobre els fets del 6 i 7 de setembre de 2017, quan la Cambra va aprovar les lleis de 'desconnexió', i un altre sobre protecció a la infància.









El plenari començarà amb les interpel·lacions dels grups als consellers i el dimarts al matí s'iniciarà el debat sobre infància.





La sessió de control habitual al Govern i al president de la Generalitat, Quim Torra, tindrà lloc el dimecres al matí i en l'ordre del dia també s'inclou el debat i la votació de les mocions dels grups: dos de Cs i una d'ERC, PSC-Units, comuns i la CUP.





PLENS MONOGRÀFICS





El debat monogràfic sobre "el cop a la democràcia" iniciat el 6 i 7 de setembre de 2017, com consta en el títol registrat per Cs, començarà també el dimecres al matí i s'allargarà durant la tarda.





Cs va registrar fa dues setmanes la celebració obligatòria d'aquest debat, ja que consideren que el 6 i 7 de setembre de l'any passat l'independentisme va començar a vulnerar la llei i els drets de l'oposició per celebrar el referèndum de l'1-O i proclamar la independència .





Tant en aquest debat com en el d'infància, Cs farà una intervenció inicial, després intervindran el Govern i tots els grups, i els grups podran presentar fins a deu propostes de resolució per cada un dels dos debats monogràfics.





Aquestes resolucions es votaran dijous a la tarda, ja que el matí no hi haurà sessió parlamentària perquè està previst que es reuneixi el Govern en la vigília del Consell de Ministres a Barcelona.





COMPAREIXENÇA DE TORRA





A més, la Cambra debatrà i votarà dimecres si crida a Torra a comparèixer davant el ple sobre les vagues socials que s'han produït a Catalunya en les últimes setmanes, com han demanat PSC i Cs.





Les dues peticions es van produir en el context d'una setmana en què diversos sectors, com els metges, estudiants, professors, bombers i funcionaris, van fer vagues a Catalunya amb diferents reivindicacions dirigides al Govern.





Els dos grups van acusar Torra i el seu Executiu de no atendre aquestes demandes ni escoltar els manifestants, de manera que volen que el president comparegui davant el ple sobre aquesta qüestió i, si s'aprova, Torra tindrà un termini d'un mes per comparèixer , com estableix el reglament de la Cambra.