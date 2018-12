El Ple del Tribunal Constitucional (TC) ha decidit per unanimitat aquest dijous anul·lar de forma parcial una moció aprovada pel Parlament de Catalunya el passat mes de juliol per la qual la cambra autonòmica es va ratificar en els Objectius de la resolució independentista del 9 de novembre de 2015.





L'estimació de la impugnació del Govern és parcial i només afecta tres dels punts de l'acord, en què el Parlament manifestava la seva voluntat de culminar el procés d'independència a Catalunya, reiterava els "objectius polítics" de resolucions anteriors amb el mateix propòsit i defensava del dret d'autodeterminació.





La resolució qualifica de inconstitucionals i nuls els apartats 1 a 3 de la moció impugnada i desestima les pretensions del Govern "en tota la resta". La sentència es notificarà en els propers dies, han informat fonts del Tribunal Constitucional.





El Govern va impugnar la resolució després del preceptiu informe del Consell d'Estat. Segons va explicar en el seu dia la portaveu del Govern, Isabel Celaá, es va fer "en defensa de la Constitució i l'Estatut", i no es pretenia amb això afectar la determinació de l'Executiu de seguir intentant una sortida política al conflicte a Catalunya.





La moció va ser aprovada amb els vots de Junts per Catalunya, ERC i la CUP i ratifica els objectius polítics d'una declaració anterior de 2015 --relativa a la consulta del 9 de novembre de 2014--, per la qual es proclamava l'inici d'un procés unilateral de creació d'una República catalana independent en el qual es desobeiria --no hauria subordinació, segons el seu llenguatge-- a la resta d'institucions espanyoles, entre elles el TC.