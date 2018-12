El president de Vox, Santiago Abascal, ha assegurat aquest dijous que el seu partit "no va a votar un govern que no se sent a escoltar i atendre els representants i les propostes de 400.000 andalusos". "No feu cas als especialistes en mentida news ni a les seves fonts", ha afegit.





Abascal s'ha expressat així a través d'un apunt al seu compte de Twitter, només una hora després que el secretari general del PP, Teodoro García Egea, expliqués al seu homòleg l'acord programàtic que la seva formació ha arribat a Andalusia amb Cs.





En virtut d'aquest acord, Vox té garantit un representant a la Mesa del Parlament, una qüestió que la formació liderada per Santiago Abascal havia reclamat, a raó dels 12 diputats amb què comptarà en la XI Legislatura després d'aconseguir més de 400.000 vots en les eleccions del passat 2 de desembre.





La reacció del líder de Vox és la primera de la formació després de la trobada, que ha tingut lloc en un hotel sevillà, i que ha durat 90 minuts.