Un equip del Departament de Fisiologia de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Sevilla (US), juntament amb l'investigador Javier Díaz Castro, de la Universitat de Granada, ha patentat a través de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques una invenció relacionada amb l'ús del seleni (Se) en forma de selenita sòdic com a antioxidant per reparar el dany que produeix en l'ADN un consum agut d'alcohol en un petit període de temps.





La Fundació Descobreix ha informat en una nota que el públic objecte de la invenció serien els adolescents, habituals consumidors de l'anomenat 'binge drinking' (BD) o 'botellón', pràctica durant la qual es consumeixen de quatre a sis begudes alcohòliques en un període d'aproximadament dues hores.





Com detallen les investigadores en la patent publicada recentment en el Butlletí Oficial de la Propietat Industrial (BOPI), anomenada 'Ús del selenito sòdic per elaborar un suplement nutricional, una beguda o un medicament per reparar el dany en l'ADN provocat per l'excés de consum d'alcohol agut ', s'ha patentat l'ús d'aquest compost en forma de suplement nutricional, beguda o fàrmac com a formes possibles d'administrar-lo en un futur per a aquesta causa.





En aquest context, aquestes investigadores han demostrat prèviament que el consum d'alcohol tipus BD altera el balanç de Se, observant uns nivells menors de Es en sèrum i fetge, proporcional a una menor activitat de l'enzim antioxidant glutatió peroxidasa en sèrum i en fetge, a més de provocar una alteració en l'estabilitat de l'ADN: el propòsit més destacat consistia a millorar l'alteració en els joves consumidors d'alcohol.





La investigadora Olimpia Carreras, catedràtica de Fisiologia de la Sevillana i inventora principal, explica a la Fundació Descobreix que aquest estudi tractava de buscar una alternativa terapèutica enfront del dany oxidatiu que provoca el consum d'alcohol tipus 'binge drinking' sobre les biomolècules (lípids, proteïnes i ADN) i, principalment, "l'ús del seleni prevé i repara el dany oxidatiu en l'ADN, evitant el trencament de la doble hèlix que provoca aquest tipus de consum d'alcohol, molt més acusat en joves".





El dany oxidatiu que es produeix en les molècules per un consum d'alcohol tipus BD provoca inestabilitat en l'ADN que pot derivar en problemes cardiovasculars, relacionats amb el sistema nerviós central o fins i tot càncer.





El seleni és un micronutrient essencial que està present en multitud d'aliments que consumim habitualment. En estudis anteriors s'ha demostrat la seva capacitat antioxidant, ja que és capaç de modular l'estrès oxidatiu que es produeix en les cèl·lules.





"La deficiència en l'organisme d'aquest compost està relacionada amb patologies com el càncer, malalties del sistema immune o el desenvolupament de malalties cardiovasculars. La malaltia alcohòlica és una patologia en la qual també s'ha demostrat que hi ha una deficiència de Se en animals i en humans i és pel que a partir d'aquesta hipòtesi va sorgir la necessitat de comprovar els canvis que es produeixen a partir d'un suplement de es", aclareix Carreras.





REPARACIÓ DEL DANY CEL·LULAR





Un cop plantejada la hipòtesi, les investigadores van comprovar que, subministrant alcohol a rates en forma de BD o 'botellón', es produïa un augment de la inestabilitat en l'ADN i una deficiència dels nivells de seleni sense que existís malnutrició en els animals experimentals .





Segons explica Carreras, "subministrant Es en forma de selenita sòdic, simultàniament a un consum agut d'alcohol a les rates experimentals, es va comprovar que augmentava l'estabilitat de l'ADN, ja que evitava el trencament de la doble hèlix de l'ADN provocada pel BD, per la qual cosa es restableix el dany cel·lular; així, per tant, subministrant es al costat del consum d'alcohol agut, s'evitaria aquest trencament, amb el consegüent benefici que suposaria una suplementació tan econòmica i eficaç als joves que fan el 'botellón', que podrien finalment, evitar un dany orgànic en l'adolescència sotmesa al BD, podent ser beneficiós per a la resta de la seva vida".





Diversos estudis es refereixen a la problemàtica del fenomen del 'botellón' a joves adolescents. Es tracta d'un problema social molt mediàtic però poc s'ha analitzat fins al moment pel que fa al dany oxidatiu en les cèl·lules que provoca aquest tipus de consum.





Hi ha estudis que demostren que un suplement de seleni és capaç de restablir alguns efectes negatius provocats per l'alcohol, però mai abans s'havien comprovat els seus efectes reparadors sobre l'ADN per a aquest consum agut d'alcohol tipus BD i durant l'adolescència.





El tipus de consum objecte d'estudi provoca una taxa d'alcohol en sang no inferior a 0,8 g / l alternat amb altres dies d'abstinència. Aquest patró d'ingesta alcohòlica provoca una sèrie de danys característics relacionats amb diverses patologies, entre elles, alteracions del sistema nerviós central i diverses malalties cardiovasculars, algunes relacionades amb l'estrès oxidatiu.





L'estudi s'ha realitzat utilitzant models de rates a les que se li va subministrar simultàniament alcohol tipus BD i alhora un suplement de Es en forma de selenita sòdic, i van comprovar que no es produïen aquests danys en la cadena d'ADN. A partir d'aquest moment és necessari realitzar una sèrie de proves en voluntaris que s'haguessin sotmès a aquest tipus d'ingesta alcohòlica i suplementades amb Es: després de superar les proves 'in vivo' en humans, es podran començar les gestions per a la possible comercialització del suplement alimentari o fàrmac.





Les fisiólogas expertes en balanç oxidatiu i alcoholisme porten més de vint anys d'estudis relacionats amb els danys per la ingesta d'alcohol i experiments relacionats amb suplements capaços de restablir aquests danys com el cas de l'àcid fòlic o el seleni.