El Govern central aprova la pujada de les pensions de l'1,6% i del 3% per a les mínimes el 2019

El Consell de Ministres ha aprovat aquest divendres un Reial decret Llei per pujar un 1,6% les pensions i un 3% les mínimes i no contributives per al proper any, tal com s'establia en l'acord pressupostari assolit entre el Govern central i Units podem.









Així ho ha assenyalat el president del Govern central, Pedro Sánchez, en l'última roda de premsa posterior al Consell de Ministres de l'any, on també ha deixat clar que la pujada de l'1,6% serà sis dècimes per sobre de les previsions de l'IPC per al 2019.





"Hi haurà guany de poder adquisitiu enfront d'anys de minva constant pel sistema anterior de càlcul", ha postil·lat el president, després d'afirmar que les pensions "són un dret de ciutadania i no una mercaderia amb la qual fer negoci".





Pujar les mínimes i no contributives tindrà un cost de 384 milions d'euros, mentre que a la pujada de la resta de les pensions d'acord amb l'IPC previst per a l'any es destinaran 704 milions d'euros.