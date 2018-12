Renfe mantindrà congelat el 2019 per quart any consecutiu el preu del bitllet de Rodalies, si bé amb el nou any pujarà un 3,5% el dels trens de Mitja Distància (regionals) i un 7% el dels Avant, els regionals que circulen per les vies de l'AVE.





En el cas d'aquests dos tipus de tren, les seves tarifes pugen després d'haver estat també invariables en els tres darrers anys, entre el 2016 i 2018.





Quant als trens d'AVE i Llarga Distància, el preu del bitllet no pujarà amb el canvi d'any, segons han indicat les fonts de Renfe, si bé l'operadora podria variar-lo posteriorment al llarg de l'exercici, com ha passat d'altres vegades.





Rodalies, Mitja Distància i Avant són els trens que tenen consideració de servei públic, és a dir, els que Renfe presta per encàrrec de l'Estat i pels quals rep una subvenció d'uns 900 milions d'euros anuals. Es tracta també dels trens que transporten un nombre més elevat de passatgers.