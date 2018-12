La foto de la discòrdia: Sánchez defensa a Idoia Mendia mentre Ciutadans afirma que "neteja la imatge de terroristes"

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha restat importància a la foto de la secretària general del PSE, Idoia Mendia, brindant amb el líder d'EH Bildu, Arnaldo Otegi, en què ha dit que no veu "cap element per a la polèmica".





Sánchez ha estat preguntat per aquest assumpte en la roda de premsa que ha ofert de cap d'any, en què ha fet balanç dels seus sis mesos de Govern. El cap de l'Executiu i líder dels socialistes s'ha situat en les fotos habituals de Nadal la imatge entre Mendia i Otegi, al costat d'altres polítics bascos, publicada per El Diario Vasco.





"Tots vostès treballen en mitjans", ha respost Sánchez apel·lant a la condició de periodistes dels assistents a la roda de premsa. "En aquestes dates es solen fer fotos de líders de totes les formacions", ha afegit, emmarcant-les en una iniciativa periodística. I ha sentenciat que "no hi ha cap element per a la polèmica".





CIUTADANS ATACA EL PSOE





El líder de Ciutadans, Albert Rivera, ha acusat el president del Govern, Pedro Sánchez de "justificar" que la secretària general del PSE, Idoia Mendia, s'hagi deixat fotografiar per a un reportatge amb el líder d'EH Bildu, Arnaldo Otegi, brindant amb ell, i ha demanat un president que "no tracti de netejar la imatge de terroristes".





"Sánchez justifica el sopar de la líder del PSOE basc amb Otegi. Quina vergonya. Espanya mereix un president que defensi la dignitat de les víctimes i no tracti de netejar la imatge de terroristes", ha escrit Rivera a Twitter.





A més, Manuel Valls ha donat suport aquest divendres la decisió de José María Múgica, fill del dirigent socialista Fernando Múgica, de demanar la seva baixa del PSOE.





"Una societat sense memòria no té futur", ha assegurat Valls en un apunt al seu compte de Twitter, fent al·lusió a la fotografia en la qual la secretaria general del PSE, Idoia Mendía, brinda amb el líder d'EH Bildu, Arnaldo Otegi.