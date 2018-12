Els Obama, elegits la dona i l'home més cèlebres

Michelle Obama, la primera afroamericana que va arribar com a primera dama a la Casa Blanca, s'ha convertit aquest 2018 en la dona més admirada dels Estats Units per primera vegada, mentre que el seu marit, l'expresident Barack Obama segueix encapçalant el rànquing dels homes , segons revela l'enquesta Gallup i la BBC.









El sondeig Gallup es celebra cada any a Estats Units des de 1946 (a excepció de l'any 1976). Aquest any, la mostra va obtenir més de 1.000 opinions adultes sobre quina dona i quin home del món els despertava més admiració entre el 3 i el 12 de desembre.





Michelle Obama va encapçalar el rànquing, seguida d'Oprah Winfrey (14 vegades sent medalla de plata), Hillary Clinton, Melània Trump i la reina anglesa Isabel II. L'exprimera dama es fa amb el cap d'aquesta llista després de 17 anys consecutius de Hillary Clinton, candidata a les eleccions nord-americanes de 2016 pels demòcrates que va perdre davant Donald Trump i dona de l'expresident Bill Clinton.





Coincidint amb l'auge de la seva dona, Barack Obama contínua al cim, i amb aquest ja van 11 anys en aquest lloc, faltant-li un any consecutiu més per igualar l'expresident Dwight Eisenhower, que va ser el més admirat per 12 vegades. El segueixen Donald Trump, George W. Bush, El Papa Francesc i Bill Gates.





Cal destacar d'aquest rànquing Gallup que Hillary ja va estar un total de 22 ocasions al número 1 de les dones, mentre que Trump és el segon únic mandatari nord-americà en l'actualitat que no ha resultat el més votat, igual que al seu dia li va passar a Gerald Ford.