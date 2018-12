Prestacions públiques 2019: pugen els sous dels funcionaris, les pensions de viduïtat i també l'edat de jubilació

Amb la pujada del salari mínim, dels sous públics i les pensions de viduïtat, l'edat legal de jubilació es retarda 8 mesos més.





Els espanyols que vulguin jubilar l'any que amb el 100% de la pensió hauran de tenir almenys 65 anys i vuit mesos complerts, en virtut de la reforma de pensions del 2013, en la qual s'elevava progressivament l'edat de jubilació des dels 65 als 67 anys, en un horitzó total de 15 anys.





Aquests 65 anys i vuit mesos serà l'edat que s'exigeixi per als que acreditin menys de 36 anys i nou mesos de cotització (en 2018 s'exigien 65 anys i sis mesos complerts per poder jubilar-se amb menys de 36 mesos i sis mesos cotitzats).





Si se superen els 36 mesos i nou mesos cotitzats, els treballadors que vulguin jubilar l'any que amb el 100% de la pensió hauran de tenir 65 anys complerts.





El que no va canviar amb la reforma de 2013 és el requisit de cotització mínima per poder accedir a la pensió contributiva de jubilació, que es va mantenir en almenys 15 anys, dos dels quals han d'estar compresos en els 15 anys anteriors a la jubilació.









A més, l'any que el període de càlcul de les pensions puja un any respecte a 2018, des dels 21 fins als 22 anys.





jubilació parcial

En el cas que els treballadors vulguin accedir a la jubilació parcial sense que l'empresa faci un contracte de relleu, l'edat mínima d'accés serà l'edat ordinària de jubilació que en cada cas resulti d'aplicació.





Si l'empresa fa un contracte de relleu per cobrir el temps de treball que deixa de treballar la persona que es jubila parcialment, l'edat mínima d'accés per a la jubilació parcial serà des del 1 de gener de 2019 de 61 anys i 8 mesos si té cotitzats 34 anys i 9 mesos o més, o de 62 anys i 4 mesos en el cas que tingui 33 anys cotitzats.





Pujada del salari dels funcionaris

El salari dels empleats públics pujarà amb l'arribada de 2019 almenys un 2,25%, xifra a la qual podrà sumar-se un 0,25% lligat a l'evolució del PIB i un altre 0,25% procedent de fons addicionals, el que beneficiarà uns 2,5 milions de treballadors de les tres administracions públiques (estatal, local i autonòmica).





L'increment del 2,25% el cobraran tots els empleats públics de totes les administracions de manera lineal.





Respecte al 0,25% procedent de fons addicionals, no tots els funcionaris es beneficiaran d'aquest, ja que estarà subjecte a negociacions entre les organitzacions sindicals i cada administració. Aquest percentatge té per objectiu la implantació de plans de millora de la productivitat i eficiència.





L'altre 0,25% està condicionat a l'evolució del producte interior brut (PIB) de l'any que ve. Per poder cobrar sencer, el PIB hauria de créixer en 2019 un 2,5% i la previsió és que ho faci un 2,3%.





L'increment del salari dels empleats públics per 2019 és fruit d'un acord que els sindicats van arribar amb el Govern del PP, amb Cristóbal Montoro com a ministre d'Hisenda, i que l'Executiu socialista es va comprometre a aplicar.









El Consell de Ministres del passat 21 de desembre va decidir aprovar un Reial Decret de mesures urgents per fer efectiva aquesta pujada des del proper dimarts, evitant així que hi hagués un període d'incertesa fins aprovar la Llei de pressupostos generals de l'Estat de 2019.





Els sindicats de la Funció Pública havien reclamat al Govern que procedís a aprovar aquesta pujada per decret davant el retard en l'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat per a 2019 i la consegüent pròrroga pressupostària dels de 2018.





Les organitzacions sindicals no volien demores en l'aplicació de la pujada salarial per als empleats públics.





Deixar aquesta en mans dels Pressupostos de 2019 o d'un decret posterior al mes de gener hauria suposat la seva aplicació amb efectes retroactius, una fórmula que ja s'ha utilitzat en altres ocasions i que els sindicats no volien que es repetís.





Pujada de les pensions de viduïtat

La base reguladora de la pensió de viduïtat pujarà a partir de l'1 de gener des de l'56% al 60% a les persones amb 65 o més anys que no percebin una altra pensió pública, tal com es va establir en un Reial Decret aprovat pel Govern el passat mes de juliol.





La millora de la base reguladora de la pensió de viduïtat és independent de la pujada de les pensions que s'aplicarà l'any que (1,6% amb caràcter general, menys les pensions mínimes i no contributives, que augmentaran un 3%).





La base reguladora de la pensió de viduïtat ja va augmentar des del 52% al 56% el passat mes d'agost, el que implicava una pujada del 7,7% en la quantia de la pensió, segons els càlculs que va facilitar l'Executiu. Aquest nou increment de la base fins al 60% comportarà una pujada similar en l'import dels pensionistes beneficiaris, del 7,1%.





Amb aquesta millora de la base reguladora es desenvolupa la disposició addicional trentena de la reforma de pensions del 2011, en la qual es contemplaven pujades per a les pensions de viduïtat de majors de 65 anys amb menors ingressos. El Govern de Mariano Rajoy va ser ajornant el seu compliment any rere any a través de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat.





En concret, aquesta disposició establia que el Govern ha d'adoptar les mesures reglamentàries oportunes perquè la quantia de la pensió de viduïtat a favor de pensionistes amb 65 o més anys que no percebin una altra pensió pública equivalgui al 60% de la base reguladora, sempre que no percebin ingressos per la realització d'un treball per compte d'altri o per compte propi ni tampoc rendiments o rendes que, en còmput anual, superin el límit d'ingressos que estigui establert en cada moment per a ser beneficiari de la pensió mínima de viduïtat.





La disposició establia que la pujada fins al 60% de la base reguladora es duria a terme de forma progressiva i homogènia en un termini de vuit anys.





Finalment, i segons el que estableixen els pressupostos generals de l'Estat per a 2018 i en el Reial Decret de juliol, es va decidir procedir a aquesta pujada en dos anys per complir amb els terminis establerts: la base reguladora augmentar des del 52% al 56% el 1 d'agost de 2018 i pujarà des del 56% al 60% amb l'arribada del nou any.









Per a la Seguretat Social, l'aplicació de la base reguladora el 56% ha suposat un augment de la despesa estimat de 301.310.000 d'euros des de l'1 d'agost fins a finals de 2018.





A partir del proper exercici, quan es pugi fins al 60%, l'augment de la despesa anual per al sistema de la Seguretat Social serà d'uns 1.382 milions d'euros a l'any, segons els càlculs de l'Executiu.





En el cas que siguin pensions complementades a mínims, no percebran variació en la paga, ja que l'Estat complementa addicionalment la seva pensió fins a un mínim que es fixa anualment en els pressupostos generals de l'Estat. Per tant, aquesta millora s'absorbeix parcialment o totalment en el complement que abona l'Estat.