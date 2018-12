Prop de 100.000 treballadors es jubilen abans dels 61 anys per evitar una retallada en la pensió

Prop de 100.000 treballadors han optat per jubilar-se abans dels 61 anys amb l'objectiu d'evitar una retallada en la pensió.





El Govern de Pedro Sánchez va aprovar recentment un reial decret per afavorir la competitivitat del sector industrial i facilitar la jubilació parcial a través d'un contracte de relleu fins a l'any 2023.





Aquest pla està dirigit a l'automoció, però no inclou els llocs de treball en el sector serveis o administratius.









La reducció de la jornada seria entre el 25 i el 50 per cent en la majoria de casos, però si el treballador rellevista té un contracte fix, es pot ampliar fins al 75 per cent. D'aquesta manera, s'evita una retallada en la pensió encara que treballi menys hores.





En el cas de la jubilació anticipada pel procediment ordinari, els treballadors perden una part de la pensió en funció del nombre de trimestres anticipats. Els percentatges de reducció oscil·len entre el 6 i el 8 per cent per cada any d'anticipació.





NORMATIVA





La nova normativa estableix un període excepcional d'aplicació per a les persones incloses en els plans de jubilació parcial recollits en convenis o acords col·lectius amb anterioritat l'1 d'abril de 2013, sempre que l'accés a la jubilació es produís amb anterioritat a l'1 de gener de 2019.





Així, la jubilació parcial amb contracte de relleu s'hagi disparat en els últims mesos entre persones de 61 anys, que han decidit optar ja per aquesta figura aprofitant les condicions avantatjoses que ara desapareixeran, informa 'Confidencial Digital'.





Es calcula que al voltant de 100.000 treballadors, és a dir, més d'un 10% del total de jubilacions que s'han registrat en 2018, s'han retirat abans dels 61 anys per no veure reduïda la quantia de la seva pensió.