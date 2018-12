Els metges catalans que volen treballar a l'estranger augmenten un 68 per cent

L'Organització Mèdica Col·legial (OMC) ha registrat un total de 792 peticions de metges catalans per convalidar la seva titulació i anar a treballar a l'estranger, el que representa un 68% més que l'any passat, davant la qual cosa el sindicat Metges de Catalunya (MC ) demana mesures per revertir aquesta tendència.









El sindicat alerta del degoteig constant de facultatius que sol·liciten el certificat d'idoneïtat per anar a treballar a l'estranger, i demana a la Generalitat propostes per frenar la "sagnia".





El sindicat ha explicat que Catalunya se situa per quart any consecutiu com la comunitat autònoma que suma més peticions a l'OMC, per davant de Madrid -742-, Andalusia -462- i la Comunitat Valenciana -298-.





Per al secretari general de MC, Josep Maria Puig, aquesta dada constata l'"escassa capacitat de la sanitat catalana per retenir el talent metge que cerca en altres països noves i millors oportunitats professionals".





Puig considera que el Govern té ara a les mans una oportunitat per redreçar aquesta dinàmica: augmentar "significativament" la partida destinada a Salut en els pressupostos de 2019.





DIGNIFICAR LA PROFESSIÓ





"Només així -argumenta- podrem dignificar la professió mèdica, incrementar els recursos humans i materials destinats a l'assistència sanitària i retenir els metges joves formats a casa nostra, tot en pro d'una millor atenció a la població", ha dit.





L'OMC ha expedit aquest any un total de 3.525 certificats d'idoneïtat a facultatius de tot l'Estat, el que representa un creixement del 7,4% respecte a les dades de 2017, quan va tramitar 3.282; la majoria, el 51,5%, han estat sol·licitats per dones i el 48,5% per homes.





ENTRE 31 I 35 ANYS





Per edat, els que més han demanat la certificació són els facultatius d'entre 31 i 35 anys (46,1%), seguits dels de 36 a 50 anys (36,2%).





Metges de família, anestesiòlegs i oftalmòlegs són els especialistes que s'han mostrat més interessats en anar-se'n a treballar a l'estranger.





Pel que fa a les destinacions preferides, França, Regne Unit, Irlanda, Alemanya i Portugal han copat els primers llocs dins de la UE, i fora destaquen els Emirats Àrabs, Canadà i EUA