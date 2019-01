L'Audiència Nacional sosté que els homenatges a terroristes mostren que ETA segueix activa

L'Audiència Nacional considera que ETA segueix activa i argumenta per a això que així ho demostren els homenatges a terroristes, de manera que qüestiona l'anunci de la banda del passat mes de maig en què comunicava el desmantellament total de les seves estructures.









L'AN indica que "el més que admetem és que sigui una dissolució a efectes materials" però subratlla que l'agressió a dos guàrdies civils a Alsasua o les rebudes a etarres quan arriben a les seves localitats posen almenys en dubte el final d'ETA.





Així ho indica una resolució de la Secció Primera de la Sala del Penal, la que va jutjar i va descartar el caràcter terrorista en els fets d'Alsasua, per la qual cosa hi ha certa contradicció sobre si la banda terrorista està activa o no.





"No podem compartir aquesta al·legació, basada en la manifestació de l'intern que la banda s'ha dissolt, ja que, encara que així ho consideri (el pres), el més que admetem és que sigui una dissolució a efectes formals, no a efectes materials ", diu la interlocutòria del qual ha estat ponent el magistrat Ángel Hurtado, informa 'Vozpópuli'.





Segons el parer de l'Audiència Nacional "no hi ha indicis objectius que (el pres Asier Mardones Esteban) hagi abandonat o mostrat predisposició a desvincular-se, si no de la banda, admesa la seva dissolució formal, sí, per descomptat, dels seus postulats terroristes, que , d'altra banda, troben manifestació en realitats tan notòries com els violents esdeveniments d'Alsasua o les entusiastes rebudes a presos terroristes d'ETA que, després de ser excarcerats, tornen a les seves localitats".





També es refereix a la benvinguda que solen donar en els seus llocs natals als antics membres de la banda quan estan en llibertat, uns actes coneguts com 'ongi etorri'. El Col·lectiu de Víctimes del Terrorisme (COVITE) ha comptabilitzat un total de 196 actes el 2018, un 158% més que l'any anterior.