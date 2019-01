La Comissió de Govern de Barcelona ha aprovat definitivament el projecte de reurbanització de la rambla del Raval i les places Vázquez Montalbán i Salvador Seguí, per la qual cosa es preveu que les obres comencin al febrer i acabin durant l'estiu amb una inversió de més d'1,16 milions d'euros.





En un comunicat aquest dimecres, l'Ajuntament ha detallat que un cop executat el projecte, dissenyat per l'estudi barceloní Vora Arquitectes, es duplicarà l'espai de joc infantil, es potenciaran els espais d'usos polivalents amb especial atenció als joves i la gent gran, i s'augmentarà la zona verda.





En el cas de la rambla del Raval, es buscarà potenciar el seu caràcter de punt de trobada, de plaça i, alhora, d'encreuament, de manera que s'eliminaran les barreres transversals com aparcaments per afavorir la relació amb les voreres dels laterals , i s'inclouran espai per a joves, una zona de jocs infantils i espais verds.





La plaça Vázquez Montalbán busca canviar el "caràcter dur i poc amable" d'aquest espai i dotar d'identitat pròpia a la plaça, i es generaran espais d'ombra, zones de joc per a nens i adolescents i es singularitzarà el pas cap a la plaça Salvador Seguí.





En aquesta última, es reconfigurarà i ampliarà l'espai de jocs i es crearà una àrea lúdica per a nens d'entre 0 i 12 anys a partir de petites muntanyes de cautxú amb elements de joc incorporat, i tots els elements seran "antivandàlics" i es millorarà la il·luminació.