Abascal exigeix a PP i Cs que s'asseguin a negociar amb Vox

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha assenyalat aquest dijous que no donarà suport a Andalusia a partits que li menyspreen i després de la polèmica generada pel seu veto a les mesures sobre violència de gènere, ha assegurat que Vox defensa el mateix que proposava Ciutadans el 2015 .





Abascal denuncia que "lluny de qualsevol tarannà negociador", la seva formació ha rebut en les últimes setmanes "insults, menyspreus, i l'amenaça permanent de cordons sanitaris".









Assenyala que PP i Ciutadans no han transigit en el seu pacte per a un Govern de la Junta, buscant l'adhesió de Vox.





"Han repetit que el pacte que ells han signat no admet ni el més mínim canvi. Ni una coma han arribat a dir", ha recordat el president de la formació d'ultradreta.





Per això, assegura que Vox no es planteja a donar suport al pacte de partits que li "menyspreen". "Quin partit votarà el programa d'altres partits que li menyspreen, i a més traint els seus votants? VOX, per descomptat, no", ha assenyalat Abascal en un apunt al seu perfil de Twitter.









En aquest sentit, recalca la seva petició que PP i Ciutadans es senten a negociar amb Vox per debatre les seves propostes. "Si volen els vots de VOX, hauran de seure amb VOX per escoltar el programa electoral que representen els nostres 12 diputats", ha exigit.