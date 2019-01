Un total de 1.180 persones moren a les carreteres espanyoles el 2018, 18 menys que el 2017

Un total de 1.180 persones han mort en accidents de trànsit registrats a les carreteres espanyoles durant 2018.





Aquesta xifra suposa 18 morts menys que el 2017, segons han revelat el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska i el director general de Trànsit, Pere Navarro, que han presentat aquest dijous 3 de gener el balanç de sinistralitat del passat exercici.





L'any 2018 llança així un descens de les víctimes mortals en carreteres espanyoles, després dels increments dels últims anys.





Grande-Marlaska ha assegurat que tot i que no van "a tirar les campanes al vol" perquè encara hi ha dades "preocupants", es tracta del primer descens "en els últims quatre anys", amb un 1,5 per cent menys de morts.





Són, en tot cas, dades provisionals, comptabilitzats a 24 hores i només en vies interurbanes.





Falta per conèixer les estadístiques en vies urbanes, que fins a mitjans d'any no es donen a conèixer, en ser competència dels ajuntaments.