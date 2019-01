Psicòlegs demanen ser "raonables" amb els regals que demanem als Reis Mags

Experts en psicologia infantil aposten per ser "raonables" amb la quantitat de regals que els Reis Mags portin aquest 6 de gener als nens, per evitar "sobreestimularles i sobreregalarles". Recorden, així mateix, que el s nens "no valoren quant costa la joguina, sinó si els agrada o no".





La psicòloga Silvia Àlaba, del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Madrid, advoca perquè el millor regal per a un nen és "que els seus pares juguin amb ells". "Moltes vegades es tendeix a compensar. Els pares pensen 'com tinc poc temps lliure per a ell, cal regalar molt'. Això és un greu error, el que cal intentar és passar més temps amb ells, i que sigui de qualitat, sense elements distractors com mòbils i altres pantalles ", explica.





Per això, recomana als seus Majestats d'Orient que regalin els clàssics jocs de taula, com l'oca o el parxís. "Permeten jugar en família, que és una cosa que uneix molt i proporciona moments divertits. A més, els nens van aprenent el joc de regles, cosa que a partir dels sis anys tenen interioritzat, a respectar els torns o no fer trampes", exposa .





En qualsevol cas, indica que el millor és ser "raonable" amb la quantitat de regals que els Reis Mags deixin aquesta nit a casa, amb un màxim recomanable de quatre. Tot això, puntualitza, tenint en compte que les seves Majestats també deixen presents a casa dels avis, oncles o cosins.









A l'hora de triar el tipus de regal, recorda que cal vigilar sobretot dos factors: l'edat del nen i la seva personalitat. "L'ideal és que siguin coses que els agradaran segur. Per exemple, si són especialment creatius, els jocs de manualitats els poden venir especialment bé. Si, en canvi, són impulsius, pot ser útil un per treballar la paciència o jocs per torns ", argumenta.





Educar en el agredicimiento

En aquesta línia, adverteix que "cal respectar" la seva edat. "Moltes vegades els nens petits juguen a videojocs amb un alt contingut violent, que no estan indicats per a ells. Estem sent massa permissius en aquest sentit. Als nens cal explicar-los que els Reis Mags no els van a portar aquests regals si no són adequats per a la seva edat ", afegeix.





Si malgrat tot les seves Majestats no encerten, la psicòloga reivindica la importància d'educar els nens en l'agraïment, una cosa que cal fer "dia a dia". "Un dels majors predictors de la felicitat és ser agraït. L'inconvenient quan reben massa regals és que no valoren el que tenen i fins i tot s'enfaden quan no els regalen el que estaven esperant. 'Fixa't en el que sí tens, en lloc de el que no ' ", aconsella.





"Si ho fem al revés, vam comprar totes les paperetes per ser infeliços. Cal treballar la tolerància a la frustració. Es tracta d'aprendre a valorar les coses en cada dia de la nostra vida, com el temps que passen amb els pares, i anar més enllà de quedar-se solament en el regal material ", resumeix.