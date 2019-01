Indústria del Videojoc a Catalunya: 36,7 milions d'inversió estrangera a 5 anys

Catalunya ha registrat 36,7 milions d'euros d'inversió estrangera en el sector dels videojocs des de 2013, el que equival a nou vegades més dels fons captats durant el quinquenni anterior, i el sector ha creat 502 llocs de treball, que multipliquen per més de cinc els generats fins al 2013, que van ascendir a 88.





El conseller delegat d'Acció, Joan Romero, ha assegurat que aquestes dades demostren que es tracta d'un sector en auge i que Catalunya i Barcelona són molt atractives per captar projectes d'aquesta indústria.





De fet, segons les dades del darrer Llibre Blanc del Desenvolupament Espanyol de Videojocs 2017, el pes de la facturació de la indústria catalana va representar el 2016 el 52% del total espanyol, mentre que el sector a Catalunya donava feina al 44,9% dels treballadors a nivell estatal.





"Hi ha un entorn atractiu per al talent. Es necessita talent multicultural i generat aquí, així com la capacitat per atreure talent de l'exterior", ha explicat Romero, que considera que s'està generant un ecosistema de talent estranger molt important i essencial per al sector .









Indústria fluctuant

Els anys 2014 i 2017 van ser els que van registrar una inversió estrangera més alta, amb 22,6 i 11,2 milions d'euros, respectivament, cosa que Romero ha atribuït a les "grans fluctuacions" del sector a causa de la seva volatilitat en períodes curts i al pes dels grans projectes.





"El creixement és molt alt, el sector dels videojocs passa de rebre quatre milions a 36", ha afegit, tot i que ha recordat que és un sector que encara està enlairant a Espanya i Catalunya, pel que en xifres absolutes està molt per sota d'altres més consolidats.





A nivell global, el sector arribarà aquest any una facturació de 137.900 milions d'euros, 20.000 dels quals procediran d'Europa Occidental, fet que suposa un creixement interanual del 5,6%, i Espanya concentra una facturació de 2.000 milions, situant-se en el novè lloc mundial.





Principals empreses del sector

Els estudis de desenvolupament catalans amb més facturació són Digital Legends Entertainment, Novarama; Social Point, empresa fundada a Barcelona i més tard adquirida per Take-Two; Ubisoft Barcelona, que anteriorment era Digital Xocolata; Tangelo Games, que abans era Akamon i va ser adquirida per Imperus Technologies, i les filials a Espanya de Gameloft, Zeptolab i King.





Quant als estudis de desenvolupament independents, els més rellevants a nivell català són 2Awesome Studio, Alike Studio, Beautifun Games, Mango Protocol, Pantumaca Barcelona i Undercoders, segons dades facilitades per l'Associació Espanyola d'Empreses Productores i Desenvolupadores de Videojocs i Software de entreteniment (DEV).





"Potenciem el sector que tenim i aprofitem el talent i la creativitat perquè diferents estudis internacionals identifiquin Catalunya com un bon lloc per invertir", ha assegurat Romero, que des d'Acció va organitzar aquest mes de novembre una missió empresarial del sector dels videojocs a Corea del sud.