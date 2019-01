Creixen un 1,6% els autònoms en 2018

El nombre d'autònoms ha augmentat un 1,6% al tancament del 2018, després de registrar un increment en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) de 49.986 treballadors per compte propi, cinc vegades més que el 2017 i gairebé el doble que el 2016 , de manera que la xifra total d'aquests treballadors s'ha situat en 3.254.663 persones, segons l'informe d'evolució d'autònoms d'ATA.





Per comunitats, tretze regions espanyoles han registrat increments del seu nombre de treballadors per compte propi. Destaquen els increments registrats a les Canàries (4,3%), Madrid i Balears (+ 3,2% en tots dos) i Andalusia (+ 3,1%).





Per darrere, el segueixen Comunitat Valenciana (+ 2,5%), Múrcia (+ 2%), Extremadura (+ 1%), Catalunya (+ 0,9%), Navarra (+ 0,8%), Castella-la Manxa (+ 0,7%), la Rioja (+ 0,3%) i País Basc (+ 0,1%).





En la banda oposada, un total de quatre comunitats han perdut autònoms en 2018 (enfront de les nou que ho van fer en 2017). Castella i Lleó ha liderat la pèrdua relativa d'autònoms, després de registrar un descens de l'1%. Per darrere, el segueixen Galícia (-0,8%), Astúries (-0,5%) i Aragó (-0,3%).





El president de la Federació Nacional d'Associacions de Treballadors Autònoms, Lorenzo Amor, ha afirmat que els resultats estan "a la vista" després que la Comunitat de Madrid hagi decidit ampliar la tarifa plana a 24 mesos. "Un esforç que es veu recompensat amb l'increment de les xifres d'autònoms", ha apuntat, després d'afirmar que "el que funciona cal mantenir-lo i ampliar-lo".









Les dones, al capdavant dels augments

Per gènere, el ritme de creació d'ocupació autònoma femení en 2018 va ser superior al registrat pels homes. De fet, mentre que les autònomes van augmentar un 2,4%, els autònoms ho van fer un 1,1%. Per Amor, les xifres "donen la certesa que l'emprenedoria femení i el seu impuls per crear ocupació ha arribat per quedar-se i és una realitat que facilita la incorporació de la dona al món laboral".





Quant als sectors d'activitat, només tres han perdut treballadors per compte propi. En concret, el sector industrial ha tancat 2018 amb el major descens percentual, després de perdre el 1,5% de les seves autònoms. Per darrere, destaquen les caigudes registrades en comerç (-1%) i hostaleria (-0,2%).





Per la seva banda, destaquen els increments registrats activitats immobiliàries (+ 9,2%), activitats artístiques i entreteniment (+ 8,6%), educació (+ 6,3%) i informació i comunicació (+ 6,1%).





Així mateix, Amor ha ressaltat que 2018 ha estat "un any molt important" per als autònoms. "Quan es legisla en favor dels autònoms creix l'ocupació, tant per compte propi com per compte d'altri", ha postil·lat.