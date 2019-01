El cost de cobertura mèdica per a les empreses s'incrementarà un 4% el 2019 a Espanya

El cost de la cobertura mèdica oferta per les empreses als seus empleats s'incrementarà en 2019, i igual que va ocórrer en 2018, un cinc per cent a Europa, si bé aquest percentatge se situarà en el 4 per cent en el cas d'Espanya, segons es desprèn de l'Estudi Global Medical Trends 2019 realitzat per Willis Towers Watson.





A nivell mundial, les asseguradores mèdiques incrementaran el cost d'atenció mèdica en un 7,6 per cent, percentatge que el 2018 es va situar en el 7,1 per cent. Les principals causes d'aquests increments es deuen a l'augment del cost derivat de la tecnologia mèdica i el "excessiu" ús de prescripció en els serveis.





No obstant això, el fet que a Espanya l'increment se situï només en el 4 per cent es deu, segons els experts responsables de l'informe, a la integració de l'atenció mèdica en el Sistema Nacional de Salut, on es realitzen les despeses mèdiques " més importants ", utilitzant-se principalment les assegurances privades per a" procediments mèdics menors ".





Si s'analitza per regions, les dades llançades per la feina evidencien que el major augment en els costos de la cobertura mèdica oferta per les empreses s'espera a l'Orient Mitjà i Àfrica, amb un 12,4 per cent. No obstant això, als Estats Units el cost disminuirà del 8,7 per cent del 2018 al 7,9 per cent en 2019.





Pel que fa al mitjà termini, en els propers tres anys l'augment del cost variarà "molt" segons la regió, ja que mentre que a Amèrica del Nord i del Sud només el 34 per cent de les asseguradores esperen que es produeixi una pujada significativa, el 60 per cent de les de l'Orient Mitjà i Àfrica i el 54 per cent de les europees anticipen "importants" pujades en els costos.









"L'augment del cost d'atenció sanitària segueix sent un problema important per a les asseguradores i les companyies a nivell mundial, ja que aquests augments continuen superant a la inflació en un marge de dos a un: insostenibles a llarg termini. Tot i que algunes empreses són cautelosament optimistes pel que fa a l'estabilitat en matèria de costos, les preocupacions sobre la manera en què es proporciona el tractament mèdic, així com la dependència farmacèutica i la major implicació en els costos de la innovació tecnològica dels nous tractaments, són els factors que preocupen a les empreses ", ha dit la directora general de Willis Towers Watson Iberia, Ana Matarranz.





Despeses mèdiques més elevats en els propers 5 anys

D'altra banda, l'enquesta també deixa entreveure que a Europa l'atenció hospitalària i les relacionades amb la salut mental i de comportament es convertiran en dues de les despeses mèdiques més elevats en els cinc propers anys. Aquestes conclusions contrasten amb regions com Amèrica (88%) o Àfrica i Orient Mitjà (66%), en què les asseguradores s'inclinen més per despeses farmacèutiques com el concepte principal del cost.





"Sabem que les asseguradores i les organitzacions estan treballant per desenvolupar programes que redueixin els costos mèdics i millorin la salut dels empleats, que segons la nostra experiència ha de dirigir sobretot cap a la telemedicina, els serveis de segona opinió mèdica i altres programes de disseny innovadors que puguin ajudar a controlar els costos satisfent les necessitats dels empleats ", ha apuntat Matarranz.





L'informe ha mostrat també que les tres malalties principals que causen el major nombre de reclamacions són les múscul-esquelètiques (66%), les que afecten el sistema cardiovascular (54%) i el càncer (43%), situació que no s'espera que canviï en els propers cinc anys.





A més, i segons els resultats, prop de dos terços (64%) utilitzen xarxes contractades, mentre que el 60 per cent requereix una aprovació prèvia per als serveis d'hospitalització programada per ajudar a gestionar el cost.





Alhora, sis de cada deu (64%) posen límits a certs serveis mèdics per ajudar al control de costos.